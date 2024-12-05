Хацкевич оценил нынешнюю игру Динамо

Хацкевич объяснил, когда начались проблемы в Динамо
Киевское "Динамо" проваливает выступления в Лиге Европы в этом сезоне. Один из бывших тренеров оценил сложившуюся ситуацию в команде.
Александр Хацкевич в интервью сайту "Украинский футбол" отметил, что проблемы у "Динамо" начались "не вчера".
Кроме того, по его словам, ни один из игроков киевлян пока не демонстрирует стабильной игры.
Что еще сказал Александр Хацкевич
"Почему "Динамо" так сложно в Лиге Европы, где команда еще не набирала очки? Вспомним 2019 год, когда команда не вышла из группы с "Мальме", "Копенгагеном" и "Лугано". Потом была Лига чемпионов, где "Динамо" набрало четыре очка, а потом одно, и тоже не вышло из группы", — сказал он.
Хацкевич подчеркнул, что проблемы "Динамо" начались "не вчера, а после 2019 года".
"Падение в еврокубках в плане набора очков очень резкое", — резюмировал он.
Александр Хацкевич возглавлял "Динамо" в период с 2017 по 2019 год.
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