Хацкевич згадав про конфлікт у Динамо з Деметрадзе, який поводився дуже зверхньо

Олександр Хацкевич та Георгій Деметрадзе разом із командою перед матчем Ліги чемпіонів. Фото: "Динамо"

Колишній футболіст та тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич згадав про найбільш нахабного футболіста, з яким він грав. Зіткнувся він із ним під час виступів у Києві.

Спеціаліст натякнув, що футболіста довелося провчити стусанами, передає Sport.ua.

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За словами Хацкевича, в "Динамо" були проблеми з грузинським легіонером Георгієм Деметрадзе. Спершу футболіст поводив себе дуже скромно, але змінився, коли його почав підтримувати Каха Каладзе.

Хацкевич розповів, що в той період до Деметрадзе не доходили слова й іншим футболістам довелося вдатися до фізичного впливу.

Колишній гравець наголосив, що його найбільше обурювала поведінка Деметрадзе у побуті — він зарозуміло розмовляв з персоналом, особливо з офіціантками на базі в Кончі-Заспі, стосовно яких дозволяв собі зверхні висловлювання.

Георгій Деметрадзе. Фото: "Динамо" Київ

"Він зверхньо розмовляв з офіціантками на базі в Конча-Заспі. "Принеси мені те", "я це не буду" тощо. Раз йому зауваження зробив, другий. Довелося застосувати більш дієві методи", — сказав спеціаліст.

Також Хацкевич розповів, що в "Динамо" приходили різні футболісти, але настільки нахабної поведінки, як у Деметрадзе, він не бачив. Грузин лише після фізичного конфлікту зрозумів свою помилку.

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