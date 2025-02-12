Хацкевич вспомнил о конфликте в Динамо с Деметрадзе, который вел себя очень пренебрежительно

Александр Хацкевич и Георгий Деметрадзе вместе с командой перед матчем Лиги чемпионов. Фото: "Динамо"

Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич вспомнил о самом наглом футболисте, с которым он играл. Столкнулся он с ним во время выступлений в Киеве.

Специалист намекнул, что футболиста пришлось проучить пинками, передает Sport.ua.

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По словам Хацкевича, в "Динамо" были проблемы с грузинским легионером Георгием Деметрадзе. Сначала футболист вел себя очень скромно, но изменился, когда его начал поддерживать Каха Каладзе.

Хацкевич рассказал, что в тот период до Деметрадзе не доходили слова и другим футболистам пришлось прибегнуть к физическому воздействию.

Бывший игрок отметил, что его больше всего возмущало поведение Деметрадзе в быту — он высокомерно разговаривал с персоналом, особенно, с официантками на базе в Конче-Заспе, в отношении которых позволял себе высокомерные высказывания.

Георгий Деметрадзе. Фото: "Динамо" Киев

"Он пренебрежительно разговаривал с официантками на базе в Конча-Заспе. "Принеси мне то", "я это не буду" и так далее. Раз ему замечание сделал, второй. Пришлось применить более действенные методы", — сказал специалист.

Также Хацкевич рассказал, что в "Динамо" приходили разные футболисты, но столь наглого поведения, как у Деметрадзе, он не видел. Грузин лишь после физического конфликта понял свою ошибку.

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