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Хацкевич відповів Супрязі, який назвав його найгіршим тренером

30 квітня 2025 22:11
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Хацкевич відповів Супрязі на критику і порадив переглянути підхід до кар’єри
Владислав Супряга та Олександр Хацкевич. Фото: "Динамо"
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич висловився про форварда "Зорі" Владислава Супрягу. Раніше футболіст назвав фахівця найгіршим тренером, з яким працював.

Хацкевич відповів Супрязі в коментарі Sport-express.ua.

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Хацкевич заявив, що поважає думку кожного футболіста, з яким працював, і припустив, що невдоволення Супряги пов’язане з обмеженою ігровою практикою за його тренерства. Водночас він зауважив, що Владислав не зміг закріпитися в основі й під керівництвом інших тренерів.

Тренер порадив 25-річному форварду переосмислити свій підхід до кар’єри, зокрема "зняти золоту медаль" молодіжного чемпіонату світу, яка, на його думку, може психологічно обтяжувати гравця.

Хацкевич наголосив, що Владиславу варто розібратися в собі, адже він давно не забивав голів, а часу для прогресу втратив чимало.

На завершення Хацкевич побажав Супрязі здоров’я та наполегливої роботи над собою, щоб повернути результативність і реалізувати свій потенціал.

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