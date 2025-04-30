Хацкевич ответил Супряге на критику и посоветовал пересмотреть подход к карьере

Владислав Супряга и Александр Хацкевич. Фото: "Динамо"

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич высказался о форварде "Зари" Владиславе Супряге. Ранее футболист назвал специалиста худшим тренером, с которым работал.

Хацкевич ответил Супряге в комментарии Sport-express.ua.

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Хацкевич заявил, что уважает мнение каждого футболиста, с которым работал, и предположил, что недовольство Супряги связано с ограниченной игровой практикой при его тренерстве. В то же время он отметил, что Владислав не смог закрепиться в основе и под руководством других тренеров.

Тренер посоветовал 25-летнему форварду переосмыслить свой подход к карьере, в частности "снять золотую медаль" молодежного чемпионата мира, которая, по его мнению, может психологически отягощать игрока.

Хацкевич отметил, что Владиславу стоит разобраться в себе, ведь он давно не забивал голов, а времени для прогресса потерял немало.

В завершение Хацкевич пожелал Супряге здоровья и упорной работы над собой, чтобы вернуть результативность и реализовать свой потенциал.

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