Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Хацкевич ответил Супряге, который назвал его худшим тренером arrow

Хацкевич ответил Супряге, который назвал его худшим тренером

30 апреля 2025 22:11
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Хацкевич ответил Супряге на критику и посоветовал пересмотреть подход к карьере
Владислав Супряга и Александр Хацкевич. Фото: "Динамо"
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич высказался о форварде "Зари" Владиславе Супряге. Ранее футболист назвал специалиста худшим тренером, с которым работал.

Хацкевич ответил Супряге в комментарии Sport-express.ua.

Реклама
Читайте также:

Что Хацкевич сказал Супряге

Хацкевич заявил, что уважает мнение каждого футболиста, с которым работал, и предположил, что недовольство Супряги связано с ограниченной игровой практикой при его тренерстве. В то же время он отметил, что Владислав не смог закрепиться в основе и под руководством других тренеров.

Тренер посоветовал 25-летнему форварду переосмыслить свой подход к карьере, в частности "снять золотую медаль" молодежного чемпионата мира, которая, по его мнению, может психологически отягощать игрока.

Хацкевич отметил, что Владиславу стоит разобраться в себе, ведь он давно не забивал голов, а времени для прогресса потерял немало.

В завершение Хацкевич пожелал Супряге здоровья и упорной работы над собой, чтобы вернуть результативность и реализовать свой потенциал.

Напомним, появилось новое видео с Михаилом Мудриком после шопинга в Лондоне.

"Манчестер Сити" купит звездного игрока за огромные средства.

Португалец Криштиану Роналду в 40 лет мечтает о клубном чемпионате мира и ради этого покинет "Аль-Наср".

Стало известно, кто заменит в "Байере" Хаби Алонсо после перехода в мадридский "Реал".

футбол Динамо УПЛ Владислав Супряга Александр Хацкевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама