Хаві зробив несподіваний прогноз на матч Реала та Барселони

Хаві Ернандес відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Колишній головний тренер каталонської "Барселони" Хаві Ернандес поділився прогнозом на матч чемпіонату Іспанії з мадридським "Реалом". Експерт не вважає "синьо-гранатових" фаворитом протистояння.

Хаві назвав головну проблему "Барселони" в інтерв'ю Mundo Deportivo.

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"Барселона" підійшла до центрального матчу 11-го туру Ла-Ліги як лідер турнірної таблиці чемпіонату Іспанії. Мадридський "Реал" відстає від суперника на три бали. Однак Хаві вважає, що каталонцям не вдасться здобути легку перемогу.

Марк Касадо святкує перемогу над "Баварією". Фото: Reuters/Bruna Casas

Що Хаві сказав про "Ель Класико"

Іспанський тренер зазначив, що лінія оборони "Барселони" розташовується надто високо. З "Баварією" така стратегія спрацювала завдяки закиданням м'яча на фланги та на хід Рафіньї, проте "Реал" напевно зіграє дисциплінованіше.

Кіліан Мбаппе у матчі за "Реал". Фото: Reuters/Juan Medina

Також Хаві зазначив, що резервний голкіпер "королівського клубу" Андрій Лунін грає надійніше, ніж другий воротар "Барселони" Іньякі Пенья. Експерт заявив, що вартовий воріт каталонської команди не так часто отримував ігрову практику.

Хаві вважає, що матч "Реала" та "Барселони" завершиться нічиєю, і в такий результат буде на користь каталонської команди.

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