Хави сделал неожиданный прогноз на матч Реала и Барселоны

Хави Эрнандес отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Бывший главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес поделился прогнозом на матч чемпионата Испании с мадридским "Реалом". Эксперт не считает "сине-гранатовых" фаворитом противостояния.

Хави назвал главную проблему нынешней "Барселоны" в интервью Mundo Deportivo.

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"Барселона" подошла к центральному матчу 11 тура Ла Лиги в качестве лидера турнирной таблицы чемпионата Испании. Мадридский "Реал" отстает от соперника на три балла. Однако Хави считает, что каталонцам не удастся одержать легкую победу.

Марк Касадо празднует победу над "Баварией". Фото: Reuters/Bruna Casas

Что Хави сказал об "Эль Класико"

Испанский тренер отметил, что линия обороны "Барселоны" располагается слишком высоко. С "Баварией" такая стратегия сработала благодаря забросам мяча на фланги и на ход Рафиньи, однако "Реал" наверняка сыграет более дисциплинировано.

Килиан Мбаппе в матче за "Реал". Фото: Reuters/Juan Medina

Также Хави отметил, что резервный голкипер "королевского клуба" Андрей Лунин играет более надежно, чем второй вратарь "Барселоны" Иньяки Пенья. Эксперт заявил, что страж ворот каталонской команды не так часто получал игровую практику.

Хави считает, что матч "Реала" и "Барселоны" завершится ничьей, и в такой результат будет в пользу каталонской команды.

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