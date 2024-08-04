Олександр Хижняк переміг Арлена Лопеса у півфіналі Олімпіади-2024

Олександр Хижняк. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх в Парижі відбувся другий півфінал у ваговій категорії до 80 кг. В ньому українець Олександр Хижняк зустрівся з дворазовим олімпійським чемпіоном Арленом Лопесом.

Поєдинок завершився перемогою Хижняка, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Арлен Лопес — Олександр Хижняк. Фото: Reuters

Бій Хижняка проти Лопеса

Хижняк з перших секунд поєдинку почав тиснути на титулованого суперника, який поки що ховається за блоком і рідше атакує.

Олександр в основному б'є по блоку, але його суперник непогано контратакував прицільними ударами. Судді після цього раунду віддали перемогу кубинцю з рахунком 4:1. Українцю потрібно більше влучати.

У другому раунді Хижняк продовжив наступати на кубинця і бити його по блоку. При цьому кубинець рідше точно контратакував, ніж у першому раунді. Хижняк також частіше потрапляв.

У третьому раунді Лопес спробував атакувати, але Хижняк продовжив наступати на нього. Потім в кінцівці всі побачили обмін ударами.

Хижняк у фіналі зустрінеться з казахстанцем Нурбеком Оралбаєм, який роздільним рішенням суддів переміг домініканця Хав’єра Піналеса.

За підсумками бою Хижняк переміг роздільним рішенням суддів.

Хижняк у фіналі зустрінеться з казахстанцем Нурбеком Оралбаєм, який роздільним рішенням суддів переміг домініканця Хав’єра Піналеса.

Нагадаємо, Роналду зізнався, що повертається до Європи — який клуб обрав Кріштіану.

"Евертон" вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця.

Зінченко залишає "Арсенал" — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги.

Найяскравіші фото українських шаблісток — перші емоції після "золота" на Олімпіаді 2024.

Танець української тенісистки Костюк на Олімпіаді завірусився в мережі — відео.