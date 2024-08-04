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Хижняк переміг титулованого суперника та битиметься за золото Олімпіади-2024

4 серпня 2024 18:56
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Олександр Хижняк переміг Арлена Лопеса у півфіналі Олімпіади-2024
Олександр Хижняк. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олімпійських іграх в Парижі відбувся другий півфінал у ваговій категорії до 80 кг. В ньому українець Олександр Хижняк зустрівся з дворазовим олімпійським чемпіоном Арленом Лопесом.

Поєдинок завершився перемогою Хижняка, повідомив портал Новини.LIVE.

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Бій Хижняка проти Лопеса

Хижняк з перших секунд поєдинку почав тиснути на титулованого суперника, який поки що ховається за блоком і рідше атакує.

Олександр в основному б'є по блоку, але його суперник непогано контратакував прицільними ударами. Судді після цього раунду віддали перемогу кубинцю з рахунком 4:1. Українцю потрібно більше влучати.

У другому раунді Хижняк продовжив наступати на кубинця і бити його по блоку. При цьому кубинець рідше точно контратакував, ніж у першому раунді. Хижняк також частіше потрапляв.

У третьому раунді Лопес спробував атакувати, але Хижняк продовжив наступати на нього. Потім в кінцівці всі побачили обмін ударами.

Хижняк у фіналі зустрінеться з казахстанцем Нурбеком Оралбаєм, який роздільним рішенням суддів переміг домініканця Хав’єра Піналеса.

За підсумками бою Хижняк переміг роздільним рішенням суддів.

Хижняк у фіналі зустрінеться з казахстанцем Нурбеком Оралбаєм, який роздільним рішенням суддів переміг домініканця Хав’єра Піналеса.

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