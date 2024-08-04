Магучіх, Геращенко та Кохан змагатимуться за медалі у дев'ятий день Олімпіади-2024

Ярослава Магучіх на Олімпіаді у Парижі. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Українські спортсмени готуються додати до командного медального заліку на Олімпіаді-2024 ще декілька нагород після того, як напередодні жіноча команда з фехтування виборола перше "золото" на турнірі.

Магучіх, Кохан та інші українці виступатимуть у фіналах олімпійських турнірів, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Олександр Хижняк готується до півфіналу турніру з боксу. Фото: Reuters/Maye-E Wong

Розклад українців

О 10:00 розпочнеться турнір зі кульової стрільби (швидкострільний пістолет 25 метрів). На першому етапі кваліфікації виступлять Максим Городинець та Павло Коростильов. О 14:00 українці візьмуть участь у 2-му етапі кваліфікації.

О 10:30 розпочнеться кваліфікація зі стендової стрільби (скіт) у жінок. У ньому братиме участь Ірина Маловичко.

О 12:45 стартує перший турнір дня з легкої атлетики. У кваліфікації з метання молота у жінок Україну представить Ірина Климець.

О 13:35 відбудеться жіноча кваліфікація з бігу на 400 метрів із бар'єрами. У ньому братимуть участь українки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук.

О 15:00 розпочнеться жіночий турнір із велоспорту (шосе). На дистанцію вийде Юлія Бірюкова.

О 17:24 стартує турнір зі спортивної гімнастики у чоловіків. Ігор Радівілов та Назар Чепурний готуються до фіналу з опорного стрибка.

На 17:45 заплановано стадію 1/8 жіночого гребного слалому (каяк-крос). У турнірі братиме участь Вікторія Усс.

О 18:22 на ринг вийде боксер Олександр Хижняк. Він проведе півфінальний бій у ваговій категорії 80 кг.

О 20:55 розпочнеться фінал турніру зі стрибків у висоту серед жінок. Україну представлять Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.

Михайло Кохан на Олімпіаді-2024. Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

О 21:30 пройде фінал чоловічого турніру з метання молота. Михайло Кохан має шанс здобути медаль.

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