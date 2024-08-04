Магучих, Геращенко и Кохан поборются за медали в девятый день Олимпиады-2024

Олимпиада-2024, день девятый — расписание украинцев — Магучих идет за "золотом"
Украинские спортсмены готовятся добавить в командный медальный зачет на Олимпиаде-2024 еще несколько наград после того, как накануне женская команда по фехтованию завоевала первое "золото" на турнире.
Магучих, Кохан и другие украинцы выступят в финалах олимпийских турниров, сообщает портал Новини.LIVE.
В воскресенье, 4 августа, пройдет девятый день соревнований на Олимпиаде в Париже. Украинцы примут участие в 7 спортивных дисциплинах.
Расписание украинцев
В 10:00 начнется турнир по шаровой стрельбе (скорострельный пистолет 25 метров). На первом этапе квалификации выступят Максим Городинец и Павел Коростилев. В 14:00 украинцы примут участие во 2 этапе квалификации.
В 10:30 начнется квалификация по стендовой стрельбе (скит) у женщин. В нем будет участвовать Ирина Маловичко.
В 12:45 стартует первый турнир дня по легкой атлетике. В квалификации по метанию молота у женщин Украину представит Ирина Климец.
В 13:35 пройдет женская квалификация по бегу на 400 метров с барьерами. В нем будут участвовать украинки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук.
В 15:00 начнется женский турнир по велоспорту (шоссе). На дистанцию выйдет Юлия Бирюкова.
В 17:24 стартует турнир по спортивной гимнастике у мужчин. Игорь Радивилов и Назар Чепурной готовятся к финалу по опорному прыжку.
На 17:45 запланирована стадия 1/8 женского гребного слалома (каяк-кросс). В турнире будет участвовать Виктория Ус.
В 18:22 на ринг выйдет боксер Александр Хижняк. Он проведет полуфинальный бой в весовой категория 80 кг.
В 20:55 начнется финал турнира по прыжкам в высоту среди женщин. Украину представят Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.
В 21:30 пройдет финал мужского турнира по метанию молота. У Михаила Кохана есть шанс завоевать медаль.
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