Александр Хижняк победил Арлена Лопеса в полуфинале Олимпиады-2024

Александр Хижняк. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Париже прошел второй полуфинал в весовой категории до 80 кг. В нем украинец Александр Хижняк встретился с двукратным олимпийским чемпионом Арленом Лопесом.

Поединок завершился победой Хижняка, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Арлен Лопес — Александр Хижняк. Фото: Reuters

Бой Хищняка против Лопеса

Хижняк с первых секунд поединка начал давить на титулованного соперника, который скрывался за блоком и реже атаковал.

Александр в основном бил по блоку, но его соперник неплохо контратаковал прицельными ударами. Судьи после этого раунда отдали победу кубинцу со счетом 4:1. Украинцу нужно больше попадать.

Во втором раунде Хижняк продолжил наступать на кубинца и избивать его по блоку. При этом кубинец реже точно контратаковал, чем в первом раунде. Хищняк также чаще попадал.

В третьем раунде Лопес попытался атаковать, но Хижняк продолжил наступать на него. Затем в концовке все увидели обмен ударами.

По итогам боя Хижняк победил раздельным решением судей.

Хижняк в финале встретится с казахстанцем Нурбеком Оралбаем, который раздельным решением судей победил доминиканца Хавьера Пиналеса.

Напомним, Роналду признался, что возвращается в Европу — какой клуб выбрал Криштиану.

"Эвертон" решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца.

Зинченко покидает "Арсенал" — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги.

Самые яркие фото украинских саблисток — первые эмоции после "золота" на Олимпиаде 2024.

Танец украинской теннисистки Костюк на Олимпиаде завирусился в сети — видео.