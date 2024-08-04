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Хижняк победил титулованного соперника и сразится за золото Олимпиады-2024

4 августа 2024 18:56
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Александр Хижняк победил Арлена Лопеса в полуфинале Олимпиады-2024
Александр Хижняк. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олимпийских играх в Париже прошел второй полуфинал в весовой категории до 80 кг. В нем украинец Александр Хижняк встретился с двукратным олимпийским чемпионом Арленом Лопесом.

Поединок завершился победой Хижняка, сообщил портал Новини.LIVE.

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Арлен Лопес — Александр Хижняк. Фото: Reuters

Бой Хищняка против Лопеса

Хижняк с первых секунд поединка начал давить на титулованного соперника, который скрывался за блоком и реже атаковал.

Александр в основном бил по блоку, но его соперник неплохо контратаковал прицельными ударами. Судьи после этого раунда отдали победу кубинцу со счетом 4:1. Украинцу нужно больше попадать.

Во втором раунде Хижняк продолжил наступать на кубинца и избивать его по блоку. При этом кубинец реже точно контратаковал, чем в первом раунде. Хищняк также чаще попадал.

В третьем раунде Лопес попытался атаковать, но Хижняк продолжил наступать на него. Затем в концовке все увидели обмен ударами.

По итогам боя Хижняк победил раздельным решением судей.

Хижняк в финале встретится с казахстанцем Нурбеком Оралбаем, который раздельным решением судей победил доминиканца Хавьера Пиналеса.

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