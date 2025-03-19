Хокейний матч збірних США та Росії — що відомо про дату та учасників

Зірка НХЛ Коннор Макдевід під час матчу. Фото: James Guillory-Imagn Images

Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін провели тривалі телефонні переговори. Одним із їхніх підсумків стала неочікувана для багатьох спортивна ініціатива.

Президенти домовились про проведення поєдинків між командами НХЛ та КХЛ, пише портал Новини.LIVE.

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Чи будуть проведені ці хокейні матчі? Де саме їх можуть провести та коли? Як взагалі на це реагують в самих КХЛ та НХЛ? Нумо розбиратись.

Гравці КХЛ під час матчу. Фото: instagram.com/khl

Що взагалі таке КХЛ

Якщо дуже коротко — це така собі власна російська "НХЛ". Повна її назва — Континентальна хокейна ліга. Цього сезону в ній виступають 23 клуби: 20 представників Росії, а також команди з Білорусі, Казахстану та Китаю.

Як відреагували в НХЛ та КХЛ

Дуже схоже, що в НХЛ просто не знали про плани Трампа. Вони надіслали відповідь для AP, у якій сказано наступне:

"Нам щойно стало відомо про розмову між президентом Трампом і президентом Путіним. Очевидно, що ми не були стороною в цих дискусіях, і було б недоречно давати коментарі в цей момент", — сказано в заяві.

У КХЛ заявили для росЗМІ, що готові організувати матчі, погоджені президентами.

"Ми завжди були прихильниками миру, відкриті до спортивного діалогу між лігами та конструктивним взаєминам. І відповідно доручення нашого президента будемо готові організувати всі необхідні заходи", — заявив голова КХЛ Олексій Морозов.

Гравці клубу НХЛ "Юта". Фото: Bob Frid-Imagn Images

Хто гратиме у цих матчах

Очевидно, мова йде про виставкові матчі, схожі з тими, які у 1979-1991 роках проводили команди СРСР та НХЛ.

Зараз варіанта, видається, два.

Варіант перший. Повтор "класичної" схеми. Тобто матчі напряму між конкретними командами НХЛ та КХЛ.

Варіант другий. Збірні зірок обох ліг. Тут варто додати, що багато зірок НХЛ — якраз росіяни. На чолі з Олександром Овєчкіним.

Який варіант оберуть організатори, поки що сказати важко. Якщо ціллю буде саме повторити досвід "суперсерій", тоді варто очікувати саме першого варіанта.

Гравці НХЛ під час матчу. Фото: Rob Gray-Imagn Images

Коли зіграють ці матчі

Тут вже можна озвучити цілком очевидну версію. Подібні матчі стануть можливими лише після якоїсь домовленості щодо війни в Україні.

Ми кажемо "якоїсь", тому що досі важко сказати, якою саме і про що ця домовленість буде.

Зрештою, дізнаємось вже скоро.

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