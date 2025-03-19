Хоккейный матч сборных США и России — что известно о дате и участниках

Звезда НХЛ Коннор Макдэвид во время матча. Фото: James Guillory-Imagn Images

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели длительные телефонные переговоры. Одним из их итогов стала неожиданная для многих спортивная инициатива.

Президенты договорились о проведении поединков между командами НХЛ и КХЛ, пишет портал Новини.LIVE.

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Будут ли проведены эти хоккейные матчи? Где именно их могут провести и когда? Как вообще на это реагируют в самих КХЛ и НХЛ? Давайте разбираться.

Игроки КХЛ во время матча. Фото: instagram.com/khl

Что вообще такое КХЛ

Если очень коротко — это такая себе собственная российская "НХЛ". Полное ее название - Континентальная хоккейная лига. В этом сезоне в ней выступают 23 клуба: 20 представителей России, а также команды из Беларуси, Казахстана и Китая.

Как отреагировали в НХЛ и КХЛ

Очень похоже, что в НХЛ просто не знали о планах Трампа. Они прислали ответ для AP, в котором сказано следующее:

"Нам только что стало известно о разговоре между президентом Трампом и президентом Путиным. Очевидно, что мы не были стороной в этих дискуссиях, и было бы неуместно давать комментарии в этот момент", — сказано в заявлении.

В КХЛ заявили для росСМИ, что готовы организовать матчи, согласованные президентами.

"Мы всегда были сторонниками мира, открыты к спортивному диалогу между лигами и конструктивным взаимоотношениям. И в соответствии с поручением нашего президента будем готовы организовать все необходимые мероприятия", — заявил глава КХЛ Алексей Морозов.

Игроки клуба НХЛ "Юта". Фото: Bob Frid-Imagn Images

Кто будет играть в этих матчах

Очевидно, речь идет о выставочных матчах, схожих с теми, которые в 1979-1991 годах проводили команды СССР и НХЛ.

Сейчас варианта, кажется, два.

Вариант первый. Повтор "классической" схемы. То есть матчи напрямую между конкретными командами НХЛ и КХЛ.

Вариант второй. Сборные звезд обеих лиг. Здесь стоит добавить, что многие звезды НХЛ — как раз россияне. Во главе с Александром Овечкиным.

Какой вариант выберут организаторы, пока сказать трудно. Если целью будет именно повторить опыт "супер серий", тогда стоит ожидать именно первого варианта.

Игроки НХЛ во время матча. Фото: Rob Gray-Imagn Images

Когда сыграют эти матчи

Здесь уже можно озвучить вполне очевидную версию. Подобные матчи станут возможными только после какой-то договоренности по войне в Украине.

Мы говорим "какой-то", потому что до сих пор трудно сказать, какой именно и о чем эта договоренность будет.

В конце концов, узнаем уже скоро.

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