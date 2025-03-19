Хоккейный матч сборных США и России — что известно о дате и участниках

Хоккейный матч сборных США и РФ — где и когда он может состояться
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели длительные телефонные переговоры. Одним из их итогов стала неожиданная для многих спортивная инициатива.
Президенты договорились о проведении поединков между командами НХЛ и КХЛ, пишет портал Новини.LIVE.
Будут ли проведены эти хоккейные матчи? Где именно их могут провести и когда? Как вообще на это реагируют в самих КХЛ и НХЛ? Давайте разбираться.
Что вообще такое КХЛ
Если очень коротко — это такая себе собственная российская "НХЛ". Полное ее название - Континентальная хоккейная лига. В этом сезоне в ней выступают 23 клуба: 20 представителей России, а также команды из Беларуси, Казахстана и Китая.
Как отреагировали в НХЛ и КХЛ
Очень похоже, что в НХЛ просто не знали о планах Трампа. Они прислали ответ для AP, в котором сказано следующее:
"Нам только что стало известно о разговоре между президентом Трампом и президентом Путиным. Очевидно, что мы не были стороной в этих дискуссиях, и было бы неуместно давать комментарии в этот момент", — сказано в заявлении.
В КХЛ заявили для росСМИ, что готовы организовать матчи, согласованные президентами.
"Мы всегда были сторонниками мира, открыты к спортивному диалогу между лигами и конструктивным взаимоотношениям. И в соответствии с поручением нашего президента будем готовы организовать все необходимые мероприятия", — заявил глава КХЛ Алексей Морозов.
Кто будет играть в этих матчах
Очевидно, речь идет о выставочных матчах, схожих с теми, которые в 1979-1991 годах проводили команды СССР и НХЛ.
Сейчас варианта, кажется, два.
Вариант первый. Повтор "классической" схемы. То есть матчи напрямую между конкретными командами НХЛ и КХЛ.
Вариант второй. Сборные звезд обеих лиг. Здесь стоит добавить, что многие звезды НХЛ — как раз россияне. Во главе с Александром Овечкиным.
Какой вариант выберут организаторы, пока сказать трудно. Если целью будет именно повторить опыт "супер серий", тогда стоит ожидать именно первого варианта.
Когда сыграют эти матчи
Здесь уже можно озвучить вполне очевидную версию. Подобные матчи станут возможными только после какой-то договоренности по войне в Украине.
Мы говорим "какой-то", потому что до сих пор трудно сказать, какой именно и о чем эта договоренность будет.
В конце концов, узнаем уже скоро.
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