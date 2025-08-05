Холіфілд назвав найкращого нокаутера в історії

Евандер Холіфілд. Фото: instagram.com/evanderholyfield

Колишній абсолютний чемпіон у суперважкій вазі та в крузервейті Евандер Холіфілд згадав усіх нокаутерів, яких знав. З них він вибрав найкращого в історії.

Про найкращого в історії нокаутера Холіфілд розповів у інтерв'ю SecondsOut Boxing News.

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За словами Холіфілда, найпотужнішим нокаутером був легендарний Джордж Форман.

Легенда пригадала їхній бій 1991 року, коли Форман, повернувшись після 10-річної паузи, потряс його в 11-му раунді.

"Він вдарив мене так, що я повернувся до кута і спитав: "Він вибив мені всі зуби?" — розповів Холіфілд.

Той поєдинок Холіфілд виграв одноголосним рішенням, захистивши титули WBA, WBC та IBF.

Раніше Холіфілд високо оцінив українського боксера Олександра Усика, включивши його до ТОП-5 найкращих супертяжів в історії. Усик, на думку легенди, може завершити кар’єру непереможеним, якщо уникне травм і збереже дисципліну.

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