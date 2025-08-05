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Главная Спорт Холифилд назвал боксера с самым сильным ударом в истории

Холифилд назвал боксера с самым сильным ударом в истории

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 01:46
Холифилд назвал лучшего нокаутера в истории
Эвандер Холифилд. Фото: instagram.com/evanderholyfield

Бывший абсолютный чемпион в супертяжелом весе и в крузервейте Эвандер Холифилд вспомнил всех нокаутеров, которых знал. Из них он выбрал лучшего в истории.

О лучшем в истории нокаутере Холифилд рассказал в интервью SecondsOut Boxing News.

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По словам Холифилда, самым мощным нокаутером был легендарный Джордж Форман.

Легенда вспомнила их бой 1991 года, когда Форман, вернувшись после 10-летней паузы, потряс его в 11-м раунде.

"Он ударил меня так, что я повернулся в угол и спросил: "Он выбил мне все зубы?" — рассказал Холифилд.

Тот поединок Холифилд выиграл единогласным решением, защитив титулы WBA, WBC и IBF.

Ранее Холифилд высоко оценил украинского боксера Александра Усика, включив его в ТОП-5 лучших супертяжей в истории. Усик, по мнению легенды, может завершить карьеру непобежденным, если избежит травм и сохранит дисциплину.

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бокс Эвандер Холифилд профессиональный бокс нокаут Джордж Форман
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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