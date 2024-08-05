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Холифилд назвал Усика единственным боксером, кого ему было бы сложно победить

5 августа 2024 11:35
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Холифилд считает Усика единственным сложным соперником в современном боксе
Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Легендарный бывший чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весах Эвандер Холифилд высказался о современных боксерах. Ветеран акцентировал внимание на нынешнем супертяжелом дивизионе.

Холифилд в интервью Boxing Social рассказал, кто из современных боксеров был бы для него сложным соперником.

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Эвандер Холифилд. Фото: secondsout.com

Холифилд выделил Усика

По словам Холифилда, лишь чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO украинец Александр Усик стал бы для него проблемным оппонентом.

Холифилд считает, что ему было бы сложно победить Усика, поскольку тот не является агрессивным боксером и нестандартный.

Эвандер отметил, что ему удавалось хорошо боксировать с агрессивными классическими боксерами.

"Мне, вероятно, было бы трудно победить Усика, потому что я действительно хорошо справлялся с агрессивными боксерами. Я мог их побеждать, потому что хорошо читал их план, они были классическими бойцами. Если хотите найти боксера, с которым было бы тяжело, ищите того, кто похож на тебя. С неагрессивными боксерами всегда было сложно", — сказал Холифилд.

Отметим, что Усик стал первым боксером после Холифилда, кто был абсолютным чемпионом в первом тяжелом и супертяжелом весах.

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Александр Усик бокс Эвандер Холифилд супертяжелый вес профессиональный бокс

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