Холіфілд вважає Усика єдиним складним суперником у сучасному боксі

Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Легендарний колишній чемпіон світу в першій важкій і суперважкій вазі Евандер Холіфілд висловився про сучасних боксерів. Ветеран акцентував увагу на нинішньому суперважкому дивізіоні.

Холіфілд в інтерв'ю Boxing Social розповів, хто із сучасних боксерів був би для нього складним суперником.

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Евандер Холіфілд. Фото: secondsout.com

Холіфілд виділив Усика

За словами Холіфілда, лише чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO українець Олександр Усик став би для нього проблемним опонентом.

Холіфілд вважає, що йому було б складно перемогти Усика, оскільки той не є агресивним боксером, також він нестандартний.

Евандер зазначив, що йому вдавалося добре боксувати із агресивними класичними боксерами.

"Мені, мабуть, було б важко перемогти Усика, тому що я справді добре справлявся з агресивними боксерами. Я міг їх перемагати, бо добре читав їх план, вони були класичними бійцями. Якщо хочете знайти боксера, з яким було б важко, шукайте того, хто схожий на тебе. З неагресивними боксерами завжди було складно", — сказав Холіфілд.

Зазначимо, що Усик став першим боксером після Холіфілда, хто був абсолютним чемпіоном у першому тяжкому та суперважкій вазі.

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