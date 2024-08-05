Холіфілд вважає Усика єдиним складним суперником у сучасному боксі

Холіфілд назвав Усика єдиним боксером, кого йому було б складно перемогти
Легендарний колишній чемпіон світу в першій важкій і суперважкій вазі Евандер Холіфілд висловився про сучасних боксерів. Ветеран акцентував увагу на нинішньому суперважкому дивізіоні.
Холіфілд в інтерв'ю Boxing Social розповів, хто із сучасних боксерів був би для нього складним суперником.
Холіфілд виділив Усика
За словами Холіфілда, лише чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO українець Олександр Усик став би для нього проблемним опонентом.
Холіфілд вважає, що йому було б складно перемогти Усика, оскільки той не є агресивним боксером, також він нестандартний.
Евандер зазначив, що йому вдавалося добре боксувати із агресивними класичними боксерами.
"Мені, мабуть, було б важко перемогти Усика, тому що я справді добре справлявся з агресивними боксерами. Я міг їх перемагати, бо добре читав їх план, вони були класичними бійцями. Якщо хочете знайти боксера, з яким було б важко, шукайте того, хто схожий на тебе. З неагресивними боксерами завжди було складно", — сказав Холіфілд.
Зазначимо, що Усик став першим боксером після Холіфілда, хто був абсолютним чемпіоном у першому тяжкому та суперважкій вазі.
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