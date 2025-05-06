Інтер та Барселона оголосили склади на матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів

Головний тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік. Фото: Reuters

На "Джузеппе Меацца" в Мілані пройде матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів "Інтер" — "Барселона". Перша гра завершилась нічиєю 3:3.

Перед матчем команди опублікували стартові склади, повідомив портал Новини.LIVE.

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Футболісти "Барселони" перед грою. Фото: Reuters

Склади команд на матч Ліги чемпіонів

Ганс-Дітер Флік не здивував стартовим складом й випустив найсильніших гравців. Не допоможуть каталонцям Роберт Левандовскі, Жуль Кунде, Алехандро Бальді, Марк Касадо та Марк Берналь.

При цьому здивував Сімоне Індзагі, бо лікарям "Інтера" вдалося поставити на ноги травмованого Лаутаро Мартінеса.

Стартові склади:

"Інтер": Зоммер — Біссек, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Л. Мартінес, Тюрам.

Запасні: Ді Дженнаро, Х. Мартінес, де Врей, Зелінські, Арнаутович, Фраттезі, Асллані, Аугусто, Дарміан, Ре Чекконі, Залевські, Таремі.

"Барселона": Щесни — Гарсія, Кубарсі, Мартінес, Мартін — Педрі, Ольмо, де Йонг — Ямал, Торрес, Рафінья.

Запасні: Пенья, Астралага, Араухо, Гаві, Левандовські, Фаті, Крістенсен, Лопес, Віктор, Фарре, Дарвіх.

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