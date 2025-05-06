Интер и Барселона объявили составы на ответный полуфинал Лиги чемпионов

Кто кого удивил — стартовые составы на игру Интер — Барселона
На "Джузеппе Меацца" в Милане пройдет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов "Интер" — "Барселона". Первая игра завершилась ничьей 3:3.
Перед матчем команды опубликовали стартовые составы, сообщил портал Новини.LIVE.
Составы команд на матч Лиги чемпионов
Ханс-Дитер Флик не удивил стартовым составом и выпустил сильнейших игроков. Не помогут каталонцам Роберт Левандовски, Жуль Кунде, Алехандро Бальди, Марк Касадо и Марк Берналь.
При этом удивил Симоне Индзаги, потому что врачам "Интера" удалось поставить на ноги травмированного Лаутаро Мартинеса.
Стартовые составы:
"Интер": Зоммер — Биссек, Ачерби, Бастони — Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко — Л. Мартинес, Тюрам.
Запасные: Ди Дженнаро, Х. Мартинес, де Врей, Зелински, Арнаутович, Фраттези, Асллани, Аугусто, Дармиан, Ре Чеккони, Залевски, Тареми.
"Барселона": Щесны — Гарсия, Кубарси, Мартинес, Мартин — Педри, Ольмо, де Йонг — Ямал, Торрес, Рафинья.
Запасные: Пенья, Астралага, Араухо, Гави, Левандовски, Фати, Кристенсен, Лопес, Виктор, Фарре, Дарвих.
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