Сімеоне, Де Дзербі та інші кандидати на посаду нового тренера Челсі

Хто очолить "Челсі" після звільнення Грема Поттера
Лондонський "Челсі" зумів пробитися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів сезону 2022/2023. У Грема Поттера додалося шансів зберегти посаду головного тренера команди, але будь-яка осічка може обернутися для нього звільненням.
Хто очолить "синіх" у разі відставки Поттера? Розглядаємо основні кандидатури у нашому спеціальному матеріалі.
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"Челсі" вперше у 2023 році виграв два матчі поспіль. Всього за два з невеликим останніми місяцями у "синіх" три перемоги у тринадцяти поєдинках. Грем Поттер відстрочив свою відставку після того, як вивів команду до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
Кандидати на посаду головного тренера "Челсі"
В АПЛ лондонці, як і раніше, йдуть на 10 місці біля турнірної таблиці. Вже найближчими вихідними на "Челсі" чекає виїзд у гості до непоступливого "Лестера". Будь-яка осічка може стати фатальною для Поттера. Хто його замінить? Виділимо три основні кандидатури.
Роберто Де Дзербі
43 роки
Сильна сторона: системність у роботі
Кар'єра італійського тренера швидко розвивається. У кожній із трьох останніх своїх команд він досягав успіху. "Сассуоло" та "Брайтон" прогресували під керівництвом Де Дзербі. Гра "Шахтаря" теж зачаровувала. Залишається здогадуватися, чого італієць міг би досягти з донецькою командою.
Запрошення до англійської Прем'єр-ліги виявилося повністю заслуженим. "Чайки" демонструють футбол високого класу та готові кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. Де Дзербі не затримається надовго у цьому клубі.
Перехід у "Челсі" був би розумним варіантом для італійця та керівництва лондонського клубу. Цей фахівець керує всіма процесами у командах, які стосуються гравців. Він вміє розкривати потенціал футболістів, ладнає з молоддю, чудово знайомий з можливостями Михайла Мудрика. Майже ідеальний кандидат, але колись таким здавався і Грем Поттер.
Дієго Сімеоне
52 роки
Сильна сторона: мотивація та харизма
Аргентинець явно "пересидів" до "Атлетико" і сам це розуміє. Понад десять років в одному клубі, кілька чемпіонських титулів, вихід у фінал Ліги чемпіонів. Вже три покоління футболістів мадридської команди залишили "матрацників", але Сімеоне все ще у клубі. Проте нинішній сезон може стати для нього останнім у столиці Іспанії.
Аргентинцю потрібен новий виклик, і найсильніша ліга світу здатна задовольнити його амбіції. Йому під силу "оживити" інертну гру "Челсі", зарядити футболістів жагою до боротьби. Та й з Енцо Фернандес тренер спрацюється, а потенціал Жоау Фелікса йому відомий.
Маурісіо Почеттіно
51 рік
Сильна сторона: робота над тактикою
Забавно таке говорити про колишнього тренера "Тоттенгема", але Маурісіо Почеттіно прагне вигравати трофеї. Це найчестолюбніший наставник із нашого списку. Почасти він задовольнив амбіції у "ПСЖ". Але конфлікт із керівництвом французького клубу та подальший відхід аргентинця демонструють, що він все ще важливий і має намір працювати згідно з власною стратегією.
Якщо власники "Челсі" терплять Поттера, вони могли б домовитися і з Почеттіно, не заважаючи йому працювати. Маурісіо чудово знайомий з англійською Прем'єр-лігою, адаптація не буде потрібно. До того ж він вільний і готовий розпочати роботу будь-якої миті.
Нагадаємо, футбольна Асоціація Англії може покарати лондонський "Арсенал" за мотивами матчу проти "Борнмуту".
А головний тренер лондонського "Челсі" Грем Поттер прокоментував вихід своєї команди до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
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