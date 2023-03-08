Сімеоне, Де Дзербі та інші кандидати на посаду нового тренера Челсі

Керівництво лондонського клубу розмірковує над заміною головного тренера

Лондонський "Челсі" зумів пробитися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів сезону 2022/2023. У Грема Поттера додалося шансів зберегти посаду головного тренера команди, але будь-яка осічка може обернутися для нього звільненням.

Хто очолить "синіх" у разі відставки Поттера? Розглядаємо основні кандидатури у нашому спеціальному матеріалі.

"Челсі" вперше у 2023 році виграв два матчі поспіль. Всього за два з невеликим останніми місяцями у "синіх" три перемоги у тринадцяти поєдинках. Грем Поттер відстрочив свою відставку після того, як вивів команду до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Кандидати на посаду головного тренера "Челсі"

В АПЛ лондонці, як і раніше, йдуть на 10 місці біля турнірної таблиці. Вже найближчими вихідними на "Челсі" чекає виїзд у гості до непоступливого "Лестера". Будь-яка осічка може стати фатальною для Поттера. Хто його замінить? Виділимо три основні кандидатури.

Роберто Де Дзербі

43 роки

Сильна сторона: системність у роботі

Кар'єра італійського тренера швидко розвивається. У кожній із трьох останніх своїх команд він досягав успіху. "Сассуоло" та "Брайтон" прогресували під керівництвом Де Дзербі. Гра "Шахтаря" теж зачаровувала. Залишається здогадуватися, чого італієць міг би досягти з донецькою командою.

Запрошення до англійської Прем'єр-ліги виявилося повністю заслуженим. "Чайки" демонструють футбол високого класу та готові кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. Де Дзербі не затримається надовго у цьому клубі.

Перехід у "Челсі" був би розумним варіантом для італійця та керівництва лондонського клубу. Цей фахівець керує всіма процесами у командах, які стосуються гравців. Він вміє розкривати потенціал футболістів, ладнає з молоддю, чудово знайомий з можливостями Михайла Мудрика. Майже ідеальний кандидат, але колись таким здавався і Грем Поттер.

Дієго Сімеоне

52 роки

Сильна сторона: мотивація та харизма

Аргентинець явно "пересидів" до "Атлетико" і сам це розуміє. Понад десять років в одному клубі, кілька чемпіонських титулів, вихід у фінал Ліги чемпіонів. Вже три покоління футболістів мадридської команди залишили "матрацників", але Сімеоне все ще у клубі. Проте нинішній сезон може стати для нього останнім у столиці Іспанії.

Аргентинцю потрібен новий виклик, і найсильніша ліга світу здатна задовольнити його амбіції. Йому під силу "оживити" інертну гру "Челсі", зарядити футболістів жагою до боротьби. Та й з Енцо Фернандес тренер спрацюється, а потенціал Жоау Фелікса йому відомий.

Маурісіо Почеттіно

51 рік

Сильна сторона: робота над тактикою

Забавно таке говорити про колишнього тренера "Тоттенгема", але Маурісіо Почеттіно прагне вигравати трофеї. Це найчестолюбніший наставник із нашого списку. Почасти він задовольнив амбіції у "ПСЖ". Але конфлікт із керівництвом французького клубу та подальший відхід аргентинця демонструють, що він все ще важливий і має намір працювати згідно з власною стратегією.

Якщо власники "Челсі" терплять Поттера, вони могли б домовитися і з Почеттіно, не заважаючи йому працювати. Маурісіо чудово знайомий з англійською Прем'єр-лігою, адаптація не буде потрібно. До того ж він вільний і готовий розпочати роботу будь-якої миті.

Нагадаємо, футбольна Асоціація Англії може покарати лондонський "Арсенал" за мотивами матчу проти "Борнмуту".

А головний тренер лондонського "Челсі" Грем Поттер прокоментував вихід своєї команди до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко пішов на значне зниження зарплати заради регулярної ігрової практики.