Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Хто очолить "Челсі" після звільнення Грема Поттера arrow

Хто очолить "Челсі" після звільнення Грема Поттера

8 березня 2023 20:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Сімеоне, Де Дзербі та інші кандидати на посаду нового тренера Челсі
Керівництво лондонського клубу розмірковує над заміною головного тренера
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лондонський "Челсі" зумів пробитися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів сезону 2022/2023. У Грема Поттера додалося шансів зберегти посаду головного тренера команди, але будь-яка осічка може обернутися для нього звільненням.

Хто очолить "синіх" у разі відставки Поттера? Розглядаємо основні кандидатури у нашому спеціальному матеріалі.

Читайте також:

"Челсі" вперше у 2023 році виграв два матчі поспіль. Всього за два з невеликим останніми місяцями у "синіх" три перемоги у тринадцяти поєдинках. Грем Поттер відстрочив свою відставку після того, як вивів команду до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Кандидати на посаду головного тренера "Челсі"

В АПЛ лондонці, як і раніше, йдуть на 10 місці біля турнірної таблиці. Вже найближчими вихідними на "Челсі" чекає виїзд у гості до непоступливого "Лестера". Будь-яка осічка може стати фатальною для Поттера. Хто його замінить? Виділимо три основні кандидатури.

Грім Поттер може бути звільнений із Челсі

Роберто Де Дзербі

43 роки

Сильна сторона: системність у роботі

Кар'єра італійського тренера швидко розвивається. У кожній із трьох останніх своїх команд він досягав успіху. "Сассуоло" та "Брайтон" прогресували під керівництвом Де Дзербі. Гра "Шахтаря" теж зачаровувала. Залишається здогадуватися, чого італієць міг би досягти з донецькою командою.

Роберто Де Дзербі

Запрошення до англійської Прем'єр-ліги виявилося повністю заслуженим. "Чайки" демонструють футбол високого класу та готові кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. Де Дзербі не затримається надовго у цьому клубі.

Перехід у "Челсі" був би розумним варіантом для італійця та керівництва лондонського клубу. Цей фахівець керує всіма процесами у командах, які стосуються гравців. Він вміє розкривати потенціал футболістів, ладнає з молоддю, чудово знайомий з можливостями Михайла Мудрика. Майже ідеальний кандидат, але колись таким здавався і Грем Поттер.

Дієго Сімеоне

52 роки

Сильна сторона: мотивація та харизма

Аргентинець явно "пересидів" до "Атлетико" і сам це розуміє. Понад десять років в одному клубі, кілька чемпіонських титулів, вихід у фінал Ліги чемпіонів. Вже три покоління футболістів мадридської команди залишили "матрацників", але Сімеоне все ще у клубі. Проте нинішній сезон може стати для нього останнім у столиці Іспанії.

Дієго Сімеоне може очолити Челсі

Аргентинцю потрібен новий виклик, і найсильніша ліга світу здатна задовольнити його амбіції. Йому під силу "оживити" інертну гру "Челсі", зарядити футболістів жагою до боротьби. Та й з Енцо Фернандес тренер спрацюється, а потенціал Жоау Фелікса йому відомий.

Маурісіо Почеттіно

51 рік

Сильна сторона: робота над тактикою

Забавно таке говорити про колишнього тренера "Тоттенгема", але Маурісіо Почеттіно прагне вигравати трофеї. Це найчестолюбніший наставник із нашого списку. Почасти він задовольнив амбіції у "ПСЖ". Але конфлікт із керівництвом французького клубу та подальший відхід аргентинця демонструють, що він все ще важливий і має намір працювати згідно з власною стратегією.

Маурісіо Почеттіно може очолити Челсі

Якщо власники "Челсі" терплять Поттера, вони могли б домовитися і з Почеттіно, не заважаючи йому працювати. Маурісіо чудово знайомий з англійською Прем'єр-лігою, адаптація не буде потрібно. До того ж він вільний і готовий розпочати роботу будь-якої миті.

Нагадаємо, футбольна Асоціація Англії може покарати лондонський "Арсенал" за мотивами матчу проти "Борнмуту".

А головний тренер лондонського "Челсі" Грем Поттер прокоментував вихід своєї команди до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко пішов на значне зниження зарплати заради регулярної ігрової практики.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

21:11 Президент Польщі закликає навчати українських пілотів на винищувачах F-16

Новина з фото

20:56 Росіяни масово обстріляли Дніпропетровщину, є поранені

20:55Відомі стартові склади команд на матч ЛЧ "Баварія" проти "ПСЖ"

Новина з відео

20:53 На концерті Джастіна Бібера фанати освистали його дружину Хейлі

20:34 Для українців за кордоном створили застосунок: чим він корисний

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:21 Затриманих учасників мітингів у Грузії перевели до різних міст країни

Новина з фото

20:15 Знаменитості, які бачили НЛО та вірять у прибульців

20:15 Яке свято відзначають 9 березня: прикмети, традиції та заборони цього дня

20:00 Одеські медики дали поради, що їсти, аби мати гарний зір

Новина з фото

19:58 На техніці окупантів у Маріуполі помітили нові позначки

Новина з відео

20:53 На концерті Джастіна Бібера фанати освистали його дружину Хейлі

Новина з відео

19:15 Що можна їсти у Великий піст: простий рецепт фантастичного булгуру з овочами

Новина з відео

18:53 У Грузії продовжують мітингувати проти ухвалення проросійського закону

Новина з відео

18:35 Окупант розповів про велику кількість загиблих та зневажливе ставлення до мобілізованих

Новина з відео

17:34 Зеленський на зустрічі з Гутеррішем заявив, що саме Україна захищає цілі та принципи Статуту ООН

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:30 Поліція прокоментувала жорстоке затримання одесита

Новина з відео

17:21 В окупованому Енергодарі спалахнула масштабна пожежа

Новина з відео

15:53 Зеленський зустрівся з генсеком ООН: деталі

Новина з відео

15:30 В Одесі відкривають транзитний рух транспорту по вулиці Пироговська

Новина з відео

13:50 Додав "перчинки" до власного весілля: на Одещини чоловік влаштував стрілянину

Новина з фото

20:15 Знаменитості, які бачили НЛО та вірять у прибульців

19:00"Золоте свято": вартість квітів на одеському Привозі

Ексклюзив

17:50Як український бюджет пережив перший місяць другого року війни

Ексклюзив

12:20Скандальний законопроєкт спровокував масштабні протести у Грузії: чи пахне там росією

08:15Бахмут — пастка для російської армії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

07:40Ілюзії про війну: бойовий медик розповів про порятунок 300-их

06:23Українці за час війни витратили за кордоном шалену суму грошей: дані НБУ

Ексклюзив

06:10Як подолати корупцію під час повоєнної відбудови України

Новина з фото

21:32 Два ірландці, два американці та британець: хто претендує на "Оскар" за найкращу чоловічу роль

Ексклюзив

20:00Море закрите — мінна небезпека: чому одеситів тягне до моря

Актуальне по темі

None 8 Березень 21:14

Президент Польщі закликає навчати українських пілотів на винищувачах F-16

None 8 Березень 20:56

Росіяни масово обстріляли Дніпропетровщину, є поранені

None 8 Березень 20:54

Відомі стартові склади команд на матч ЛЧ "Баварія" проти "ПСЖ"

None 8 Березень 20:51

На концерті Джастіна Бібера фанати освистали його дружину Хейлі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB