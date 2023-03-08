Симеоне, Де Дзерби и другие кандидаты на пост нового тренера Челси

Руководство лондонского клуба размышляет над заменой главного тренера

Лондонский "Челси" сумел пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов сезона 2022/2023. У Грэма Поттера прибавилось шансов сохранить пост главного тренера команды, но любая осечка может обернуться для него увольнением.

Кто возглавит "синих" в случае отставки Поттера? Рассматриваем основные кандидатуры в нашем специальном материале.

"Челси" впервые в 2023 году выиграл два матча подряд. Всего за два с небольшим последних месяца у "синих" три победы в тринадцати поединках. Грэм Поттер отстрочил свою отставку после того, как вывел команду в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Кандидаты на пост главного тренера "Челси"

В АПЛ лондонцы по-прежнему идут на 10 месте у турнирной таблице. Уже в ближайшие выходные "Челси" ждет выезд в гости к неуступчивому "Лестеру". Любая осечка может стать фатальной для Поттера. Кто его заменит? Выделим три основные кандидатуры.

Роберто Де Дзерби

43 года

Сильная сторона: системность в работе

Карьера итальянского тренера стремительно развивается. В каждой из трех последних своих команд он добивался успеха. "Сассуоло" и "Брайтон" прогрессировали под руководством Де Дзерби. Игра "Шахтера" тоже преобразилась в лучшую сторону. Остается догадываться, чего итальянец мог бы добиться с донецкой командой.

Приглашение в английскую Премьер-лигу оказалось полностью заслуженным. "Чайки" демонстрируют футбол высокого класса и готовы квалифицироваться в Лигу чемпионов. Де Дзерби не задержится надолго в этом клубе.

Переход в "Челси" был бы разумным вариантом для итальянца и руководства лондонского клуба. Этот специалист руководит всеми процессами в командах, которые касаются игроков. Он умеет раскрывать потенциал футболистов, ладит с молодежью, прекрасно знаком с возможностями Михаилу Мудрика. Почти идеальный кандидат, но когда-то таким казался и Грэм Поттер.

Диего Симеоне

52 года

Сильная сторона: мотивация и харизма

Аргентинец явно "пересидел" в "Атлетико" и сам это понимает. Больше десяти лет в одном клубе, несколько чемпионский титулов, выход в финал Лиги чемпионов. Уже три поколения футболистов мадридской команды покинули "матрасников", но Симеоне все еще в клубе. Однако нынешний сезон может стать для него последним в столице Испании.

Аргентинцу необходим новый вызов, и сильнейшая лига мира способна удовлетворить его амбиции. Ему по силам "оживить" инертную игру "Челси", зарядить футболистов жаждой борьбы. Да и с Энцо Фернандесом тренер сработается, а потенциал Жоау Феликса ему известен.

Маурисио Почеттино

51 год

Сильная сторона: работа над тактикой

Забавно такое говорить о бывшем тренере "Тоттенхэма", но Маурисио Почеттино жаждет выигрывать трофеи. Это самый честолюбивый наставник из нашего списка. Отчасти он удовлетворил амбиции в "ПСЖ". Но конфликт с руководством французского клуба и последующий уход аргентинца демонстрируют, что он все еще принципиален и намерен работать согласно собственной стратегии.

Раз уж владельцы "Челси" терпят Поттера, они могли бы договориться и с Почеттино, не мешая ему работать. Маурисио прекрасно знаком с английской Премьер-лигой, адаптация не потребуется. К тому же он свободен и готов приступить к работе в любой момент.

Напомним, футбольная Ассоциация Англии может наказать лондонский "Арсенал" по мотивам матча против "Борнмута".

А главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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