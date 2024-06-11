В Запоріжжі застрелено керівника місцевого осередку Федерації боксу Максима Денщіка

Поліція на місці убивства Максима Денщіка. Фото: Національна поліція

У Запоріжжі загинув президент обласної Федерації боксу в Запорізькій області Максим Денщік. Функціонера застрелили із вогнепальної зброї.

Убивство сталося вранці 11 червня, повідомили в Національній поліції.

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У поліції повідомили, що убивця зробив чотири постріли у Денщіка. В результаті нападу функціонер отримав несумісні з життям поранення, від яких помер у лікарні. Повідомлення щодо нападу черговий отримав о 07:55.

Поліція наразі продовжує пошуки убивці.

"Працівники поліції встановили, що біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив постріли у місцевого посадовця та зник з місця події. Потерпілого доставили до медзакладу, де він помер під час надання медичної допомоги", — йдеться в повідомленні поліції.

Федерація боксу України висловила свої співчуття рідним Денщіка та відзначила його вклад у розвиток боксу в регіоні.

"Федерація боксу України висловлює щирі співчуття рідним Максима, він багато зробив задля розвитку боксу в Запорізькій області! Це велика втрата для української боксерської родини! Світла памʼять!" — написали в ФБУ.

Зазначимо, що вбивство Денщіка сталося через кілька днів після позачергової конференції Федерації боксу України, де Олега Ільченка вибрали новим президентом ФБУ та анулювали повноваження колишнього президента Володимира Продівуса.

Додамо, що в травні загиблого відсторонили від виконання обов'язків директора департаменту правового забезпечення Запорізької міськради.

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