В Запоріжжі застрелено керівника місцевого осередку Федерації боксу Максима Денщіка

Кілер вбив президента Федерації боксу в Запорізькій області
У Запоріжжі загинув президент обласної Федерації боксу в Запорізькій області Максим Денщік. Функціонера застрелили із вогнепальної зброї.
Убивство сталося вранці 11 червня, повідомили в Національній поліції.
Убивство функціонера Федерації боксу України
У поліції повідомили, що убивця зробив чотири постріли у Денщіка. В результаті нападу функціонер отримав несумісні з життям поранення, від яких помер у лікарні. Повідомлення щодо нападу черговий отримав о 07:55.
Поліція наразі продовжує пошуки убивці.
"Працівники поліції встановили, що біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив постріли у місцевого посадовця та зник з місця події. Потерпілого доставили до медзакладу, де він помер під час надання медичної допомоги", — йдеться в повідомленні поліції.
Федерація боксу України висловила свої співчуття рідним Денщіка та відзначила його вклад у розвиток боксу в регіоні.
"Федерація боксу України висловлює щирі співчуття рідним Максима, він багато зробив задля розвитку боксу в Запорізькій області! Це велика втрата для української боксерської родини! Світла памʼять!" — написали в ФБУ.
Зазначимо, що вбивство Денщіка сталося через кілька днів після позачергової конференції Федерації боксу України, де Олега Ільченка вибрали новим президентом ФБУ та анулювали повноваження колишнього президента Володимира Продівуса.
Додамо, що в травні загиблого відсторонили від виконання обов'язків директора департаменту правового забезпечення Запорізької міськради.
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