Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Кілер вбив президента Федерації боксу в Запорізькій області arrow

Кілер вбив президента Федерації боксу в Запорізькій області

11 червня 2024 16:08
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
В Запоріжжі застрелено керівника місцевого осередку Федерації боксу Максима Денщіка
Поліція на місці убивства Максима Денщіка. Фото: Національна поліція
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Запоріжжі загинув президент обласної Федерації боксу в Запорізькій області Максим Денщік. Функціонера застрелили із вогнепальної зброї.

Убивство сталося вранці 11 червня, повідомили в Національній поліції.

Читайте також:

Убивство функціонера Федерації боксу України

У поліції повідомили, що убивця зробив чотири постріли у Денщіка. В результаті нападу функціонер отримав несумісні з життям поранення, від яких помер у лікарні. Повідомлення щодо нападу черговий отримав о 07:55.

Поліція наразі продовжує пошуки убивці.

"Працівники поліції встановили, що біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив постріли у місцевого посадовця та зник з місця події. Потерпілого доставили до медзакладу, де він помер під час надання медичної допомоги", — йдеться в повідомленні поліції.

Федерація боксу України висловила свої співчуття рідним Денщіка та відзначила його вклад у розвиток боксу в регіоні.

"Федерація боксу України висловлює щирі співчуття рідним Максима, він багато зробив задля розвитку боксу в Запорізькій області! Це велика втрата для української боксерської родини! Світла памʼять!" — написали в ФБУ.

Зазначимо, що вбивство Денщіка сталося через кілька днів після позачергової конференції Федерації боксу України, де Олега Ільченка вибрали новим президентом ФБУ та анулювали повноваження колишнього президента Володимира Продівуса.

Додамо, що в травні загиблого відсторонили від виконання обов'язків директора департаменту правового забезпечення Запорізької міськради.

Нагадаємо, Судаков гратиме в Англії — Шахтар продасть гравця після Євро-2024. 

Забарний стане гравцем легендарного клубу АПЛ — що відомо. 

П'яного Ф'юрі вивели з бару, коли він не міг стояти на ногах — відео. 

Збірна України "встановила рекорд" на Євро-2024. 

Гвардіола назвав майбутнього переможця Євро-2024 — тренер виділив дві команди. 

бокс
вбивство
аматорський бокс
українські боксери
ФБУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор