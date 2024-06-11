В Запорожье застрелен руководитель местного отделения Федерации бокса Максим Денщик

Полиция на месте убийства Максима Денщика. Фото: Национальная полиция

В Запорожье погиб президент областной Федерации бокса в Запорожской области Максим Денщик. Функционера застрелили из огнестрельного оружия.

Убийство произошло утром 11 июня, сообщили в Национальной полиции.

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В полиции сообщили, что убийца произвел четыре выстрела в Денщика. В результате нападения функционер получил несовместимые с жизнью ранения, от которых скончался в больнице. Сообщение о нападении дежурный получил в 07:55.

Полиция продолжает поиски убийцы.

"Работники полиции установили, что около подъезда многоэтажки неизвестный из огнестрельного оружия произвел выстрелы в местного чиновника и скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в медучреждение, где он скончался во время оказания медицинской помощи", — говорится в сообщении полиции.

Федерация бокса Украины выразила соболезнования родным Денщика и отметила его вклад в развитие бокса в регионе.

"Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования родным Максима, он многое сделал для развития бокса в Запорожской области! Это большая потеря для украинской боксерской семьи! Светлая память!" — написали в ФБУ.

Отметим, что убийство Денщика произошло спустя несколько дней после внеочередной конференции Федерации бокса Украины, где Олега Ильченко избрали новым президентом ФБУ и аннулировали полномочия бывшего президента Владимира Продивуса.

Добавим, что в мае погибшего отстранили от исполнения обязанностей директора департамента правового обеспечения Запорожского горсовета.

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