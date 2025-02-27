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Кількість українців в НБА може збільшитись вже у новому сезоні

27 лютого 2025 20:48
Олександр Ільющенков - Редактор
Українець потрапив до списку найкращих проспектів НБА 2025
Молодіжна збірна України під час матчу. Фото: ФБУ
Олександр Ільющенков - Редактор

Україна вже найближчим часом може отримати ще одного гравця у найсильнішій баскетбольній лізі світу. Принаймні, шанси на це наразі є непоганими.

Український баскетболіст Максим Шульга, який виступає у NCAA за клуб "Вірджинія Ремс", потрапив до топ-40 проспектів майбутнього драфту НБА за версією драфт-аналітика The Athletic Сема Вісіні.

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Ці сорок найкращих — гравці, які станом на зараз знаходяться у центрі найбільшої уваги скаутів з НБА. Прогрес Шульги не залишився непоміченим. 

Максим Шульга
Максим Шульга. Фото: ФБУ

Шульга та НБА

Максимові Шульзі 22 роки. Він проводить п'ятий сезон у NCAA. Раніше виступав за "Юту Стейт", зараз перейшов до "Вірджинії".

Шульга цього сезону відіграв за свою команду 28 матчів, у яких набирав у середньому 15,5 очка та 5,6 підбирання. 

Він також показує хороші відсотки з трьохочкової лінії (43,8% в середньому). 

Нагадаємо, деякі футболісти, які починали грати за збірну України, з часом змінили її на збірну Росії

Названо фаворитів на "Золоту бутсу" чемпіонату України з футболу у цьому сезоні. 

Український вінгер Віктор Циганков може переїхати до чемпіонату Англії, на нього претендують декілька відомих клубів.

Збірна України поповниться дебютантами напередодні поєдинків проти Бельгії у Лізі націй. 

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