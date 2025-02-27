Украинец попал в список лучших проспектов НБА 2025 года

Молодежная сборная Украины во время матча. Фото: ФБУ

Украина уже в ближайшее время может получить еще одного игрока в сильнейшей баскетбольной лиге мира. По крайней мере, шансы на это пока неплохие.

Украинский баскетболист Максим Шульга, выступающий в NCAA за клуб "Вирджиния Рэмс", попал в топ-40 проспектов будущего драфта НБА по версии драфт-аналитика The Athletic Сэма Висини.

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Эти сорок лучших — игроки, которые по состоянию на сейчас находятся в центре наибольшего внимания скаутов из НБА. Прогресс Шульги не остался незамеченным.

Максим Шульга. Фото: ФБУ

Шульга и НБА

Максиму Шульге 22 года. Он проводит пятый сезон в NCAA. Ранее выступал за "Юту Стейт", сейчас перешел в "Вирджинию".

Шульга в этом сезоне сыграл за свою команду 28 матчей, в которых набирал в среднем 15,5 очка и 5,6 подбора.

Он также показывает хорошие проценты с трехочковой линии (43,8% в среднем).

Напомним, некоторые футболисты, которые начинали играть за сборную Украины, со временем сменили ее на сборную России.

Названы фавориты на "Золотую бутсу" чемпионата Украины по футболу в этом сезоне.

Украинский вингер Виктор Цыганков может переехать в чемпионат Англии, на него претендуют несколько известных клубов.

Сборная Украины пополнится дебютантами накануне поединков против Бельгии в Лиге наций.