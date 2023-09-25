Китай не запросив Росію та Білорусь на Азійські ігри

Церемонія відкриття Азійських ігор. Фото: REUTERS/Marko Djurica

У китайському Ханчжоу стартували 19-ті Азійські ігри. Відкрила їх церемонія відкриття, яка перевершить майбутні Олімпійські ігри в Парижі.

Попри очікування, ні Росію, ні Білорусь на них не запросили, повідомив портал Новини.LIVE.

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Збірна Японії на церемонії відкриття. Фото: REUTERS/Alfie Lee

Змагання пройдуть без агресорів

Головним питанням перед Азійськими іграми була участь росіян та білорусів, яких в Європі досі не допустили до змагань велика частина спортивних федерацій.

Між Росією та організаторами Азійських ігор велися перемовини, але проти виступили більшість країн-членів регіонального Олімпійського комітету. Не змогла змінити їх думку й пропозиція, щоб росіяни виступали, але без можливості претендувати на азійську квоту олімпійських ліцензій та на призові місця.

Зазначимо, що Азійські ігри мали відбутися у 2022 році, але їх відклали через пандемію COVID-19. Цьогорічні змагання проходитимуть до 8 жовтня у Ханчжоу та ще п’яти містах Китаю.

В Азійських іграх беруть участь близько 12,5 тисячі атлетів із 45 країн, що більше, ніж на літніх Олімпійських іграх в Парижі.

Атлети змагатимуться у 40 видах спорту у 61 дисципліні, серед яких є й такі екзотичні, як перегони на човнах-драконах.

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