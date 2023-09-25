Китай не запросив Росію та Білорусь на Азійські ігри
У китайському Ханчжоу стартували 19-ті Азійські ігри. Відкрила їх церемонія відкриття, яка перевершить майбутні Олімпійські ігри в Парижі.
Попри очікування, ні Росію, ні Білорусь на них не запросили, повідомив портал Новини.LIVE.
Запрошеними гостями церемонії відкриття стали лідер Китаю Сі Цзіньпін, низка інших глав держав регіону та керівники МОК.
Змагання пройдуть без агресорів
Головним питанням перед Азійськими іграми була участь росіян та білорусів, яких в Європі досі не допустили до змагань велика частина спортивних федерацій.
Між Росією та організаторами Азійських ігор велися перемовини, але проти виступили більшість країн-членів регіонального Олімпійського комітету. Не змогла змінити їх думку й пропозиція, щоб росіяни виступали, але без можливості претендувати на азійську квоту олімпійських ліцензій та на призові місця.
Зазначимо, що Азійські ігри мали відбутися у 2022 році, але їх відклали через пандемію COVID-19. Цьогорічні змагання проходитимуть до 8 жовтня у Ханчжоу та ще п’яти містах Китаю.
В Азійських іграх беруть участь близько 12,5 тисячі атлетів із 45 країн, що більше, ніж на літніх Олімпійських іграх в Парижі.
Атлети змагатимуться у 40 видах спорту у 61 дисципліні, серед яких є й такі екзотичні, як перегони на човнах-драконах.
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