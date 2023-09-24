Нардеп Беленюк выиграл три схватки подряд и завоевал медаль чемпионата мира
На комплексном чемпионате мира по борьбе в сербском Белграде состоялись финальные схватки в весовой категории до 87 кг в греко-римском (классическом) стиле. Сразу два украинца выиграли бронзовые медали.
Народный депутат от "Слуги Народа" и олимпийский чемпион-2020 Жан Беленюк принес Украине бронзу турнира, сообщил портал Новини.LIVE.
Для Беленюка чемпионат мира в Белграде стал первым турниром за долгий период. Жан после Токио-2020 уделял больше внимания своей политической карьере.
У украинцев две бронзы, а у Украины всего одна
После поражения в 1/8 финала от лидера сезона Али Дженгиза из Турции (1-3) Беленюк попал в утешительные схватки.
24 сентября украинец выиграл у Тони Метсомеки из Финляндии — 5-1, и у узбекистанца Жалгасбая Бердымуратова — 5-3.
Беленюк вышел в бронзовый финале, в котором победил представителя Казахстана Нурсултана Турсунова со счетом 7-2.
Интересно, что на подиуме соседом Беленюка станет его бывший конкурент по сборной Семен Новиков. Харьковчанин сейчас представляет Болгарию.
В бронзовом финале Новиков победил азербайджанца Ислама Аббасова — 6-3.
Отметим, что Новиков покинул сборную Украины из-за того, что тренеры на позиции первого номера видели Беленюка.
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