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Нардеп Беленюк проиграл на чемпионате мира: но шанс на медаль еще есть

23 сентября 2023 22:03
обновлено: 22:03
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Агабекян Карен
редактор
Нардеп Беленюк проиграл на чемпионате мира: но шанс на медаль еще есть
Нардеп и олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк. Фото: UWW
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Белграде в эти дни проходит комплексный чемпионат мира по спортивной борьбе. На текущий момент соревнуются борцы греко-римского (классического) стиля.

Среди них народный депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк, выступающий в олимпийской весовой категории до 87 кг, сообщил портал Новини.LIVE.

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На текущий момент у сборной Украины уже есть четыре медали. Ранее серебро выиграла Юлия Ткач в женской борьбе до 59 кг. Бронзовая награда у Ирины Коляденко (62 кг), представителя вольного стиля Василия Михайлова (до 79 кг) и "классика" Ярослава Фильчакова.

Беленюк проиграл лидеру сезона

На чемпионате мира Беленюк в 1/16 финала выиграл у американца Зака Браунгеля (5-1). Однако в 1/8 финала Жану в соперники попался лидер сезона турок Али Дженгиз и ему украинец проиграл (1-3).

Отметим, что если бы Жан ездил чаще на турниры, то зарабатывал бы себе в зачет больше очков и не получил бы в оппоненты лидера сезона на ранних стадиях.

Поскольку турок затем вышел в финал турнира, Беленюк получил возможность выступить в утешительных схватках. Сначала он будет противостоять финну Томи Метсомеки.

В случае победы Жан сможет провести схватку против вице-чемпиона мира Жалгасбая Бердимуратова. Победитель противостояния сразится за бронзу с казахстанцем Нурсултаном Турсиновым. Всех троих противников ранее Дженгиз победил по ходу турнира.

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