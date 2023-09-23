Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украинец Фильчаков выиграл медаль чемпионата мира и сильно разозлил россиян arrow

Украинец Фильчаков выиграл медаль чемпионата мира и сильно разозлил россиян

23 сентября 2023 07:27
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Украинец Фильчаков выиграл медаль чемпионата мира и сильно разозлил россиян
Ярослав Фильчаков в утешительной схватке. Фото: UWW
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На комплексном чемпионате мира по спортивной борьбе в Белграде у сборной Украины четвертая медаль. Однако, первой она стала для команды греко-римлян (классиков).

Бронзовую медаль выиграл Ярослав Фильчаков в весовой категории до 82 кг, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Отметим, что Фильчаков на чемпионате мира в 2022-м году также выиграл бронзу, а на крайнем чемпионате Европы стал вторым.

Бронзовая медаль далась непросто

Фильчаков начал выступления с победы в 1/8 финала над корейцем Седжином Яном (9-0). В четвертьфинале Ярослав встретился с иранцем Алирезой Мохмадопиани и уступил — 1-4.

Благодаря выходу иранца в финал Фильчаков попал в утешительный матчи, победители которых дерутся за бронзу. На этом этапе Ярослав уверенно одолел серба Бранко Ковачевича (9-0).

В бронзовом финале украинец победил молдаванина Михаила Браду (3-1).

Для сборных Украины на чемпионате мира медаль Фильчакова стала четвертой, и третьей бронзовой. Ранее серебро выиграла Юлия Ткач в женской борьбе до 59 кг. Бронзовая награда у представителя вольного стиля Василия Михайлова (до 79 кг) и Ирины Коляденко (62 кг).

Отметим, что весовая категория до 82 кг не является олимпийской и поэтому Фильчаков не получил лицензию.

Скандал после награждения

После завершения выступлений в весе до 82 кг состоялась церемония награждения владельца золотой награды азербайджанца Рафика Гусейнова, серебряного призера Алирезы Мохмадопиани и бронзовых медалистов Фильчакова и россиянина Ауэса Гонибова.

Фильчаков был на награждении, но не позволил сделать фото с собой и Гонибовым. Этим украинец вызвал недовольство российских функционеров и болельщиков.

Напомним, "Динамо" может продать одного из ветеранов: о ком речь. 

Ребров вернулся в "Динамо": что известно. 

Цыганков заинтересовал известный клуб: когда может состояться трансфер. 

У Ахметова хватило ума получить за Мудрика более 22 млн евро, — Йовичевич. 

Лунин решил, где продолжит карьеру: пора прощаться с "Реалом". 

Алиев рассказал, что происходит с Милевским.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Новость с видео

12:10Ракетная угроза в Умани: как хасиды реагировали на воздушную тревогу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз