Украинец Фильчаков выиграл медаль чемпионата мира и сильно разозлил россиян

Ярослав Фильчаков в утешительной схватке. Фото: UWW

На комплексном чемпионате мира по спортивной борьбе в Белграде у сборной Украины четвертая медаль. Однако, первой она стала для команды греко-римлян (классиков).

Бронзовую медаль выиграл Ярослав Фильчаков в весовой категории до 82 кг, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что Фильчаков на чемпионате мира в 2022-м году также выиграл бронзу, а на крайнем чемпионате Европы стал вторым.

Бронзовая медаль далась непросто

Фильчаков начал выступления с победы в 1/8 финала над корейцем Седжином Яном (9-0). В четвертьфинале Ярослав встретился с иранцем Алирезой Мохмадопиани и уступил — 1-4.

Благодаря выходу иранца в финал Фильчаков попал в утешительный матчи, победители которых дерутся за бронзу. На этом этапе Ярослав уверенно одолел серба Бранко Ковачевича (9-0).

В бронзовом финале украинец победил молдаванина Михаила Браду (3-1).

Для сборных Украины на чемпионате мира медаль Фильчакова стала четвертой, и третьей бронзовой. Ранее серебро выиграла Юлия Ткач в женской борьбе до 59 кг. Бронзовая награда у представителя вольного стиля Василия Михайлова (до 79 кг) и Ирины Коляденко (62 кг).

Отметим, что весовая категория до 82 кг не является олимпийской и поэтому Фильчаков не получил лицензию.

Скандал после награждения

После завершения выступлений в весе до 82 кг состоялась церемония награждения владельца золотой награды азербайджанца Рафика Гусейнова, серебряного призера Алирезы Мохмадопиани и бронзовых медалистов Фильчакова и россиянина Ауэса Гонибова.

Фильчаков был на награждении, но не позволил сделать фото с собой и Гонибовым. Этим украинец вызвал недовольство российских функционеров и болельщиков.

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