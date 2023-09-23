Украинец Фильчаков выиграл медаль чемпионата мира и сильно разозлил россиян
На комплексном чемпионате мира по спортивной борьбе в Белграде у сборной Украины четвертая медаль. Однако, первой она стала для команды греко-римлян (классиков).
Бронзовую медаль выиграл Ярослав Фильчаков в весовой категории до 82 кг, сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что Фильчаков на чемпионате мира в 2022-м году также выиграл бронзу, а на крайнем чемпионате Европы стал вторым.
Бронзовая медаль далась непросто
Фильчаков начал выступления с победы в 1/8 финала над корейцем Седжином Яном (9-0). В четвертьфинале Ярослав встретился с иранцем Алирезой Мохмадопиани и уступил — 1-4.
Благодаря выходу иранца в финал Фильчаков попал в утешительный матчи, победители которых дерутся за бронзу. На этом этапе Ярослав уверенно одолел серба Бранко Ковачевича (9-0).
В бронзовом финале украинец победил молдаванина Михаила Браду (3-1).
Для сборных Украины на чемпионате мира медаль Фильчакова стала четвертой, и третьей бронзовой. Ранее серебро выиграла Юлия Ткач в женской борьбе до 59 кг. Бронзовая награда у представителя вольного стиля Василия Михайлова (до 79 кг) и Ирины Коляденко (62 кг).
Отметим, что весовая категория до 82 кг не является олимпийской и поэтому Фильчаков не получил лицензию.
Скандал после награждения
После завершения выступлений в весе до 82 кг состоялась церемония награждения владельца золотой награды азербайджанца Рафика Гусейнова, серебряного призера Алирезы Мохмадопиани и бронзовых медалистов Фильчакова и россиянина Ауэса Гонибова.
Фильчаков был на награждении, но не позволил сделать фото с собой и Гонибовым. Этим украинец вызвал недовольство российских функционеров и болельщиков.
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