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Українець Фільчаков виграв медаль чемпіонату світу та сильно розлютив росіян

23 вересня 2023 07:27
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Агабекян Карен
редактор
Українець Фільчаков виграв медаль чемпіонату світу та сильно розлютив росіян
Ярослав Фільчаков у втішній сутичці. Фото: UWW
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На комплексному чемпіонаті світу зі спортивної боротьби у Белграді у збірної України четверта медаль. Однак першою вона стала для команди греко-римлян (класиків).

Бронзову медаль виграв Ярослав Фільчаков у ваговій категорії до 82 кг, повідомив портал Новини LIVE.

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Зазначимо, що Фільчаков на чемпіонаті світу у 2022 році також виграв бронзу, а на крайньому чемпіонаті Європи став другим.

Бронзова медаль далася непросто

Фільчаков розпочав виступи з перемоги у 1/8 фіналу над корейцем Седжином Яном (9-0). У чвертьфіналі Ярослав зустрівся з іранцем Алірезою Мохмадопіані та поступився — 1-4.

Завдяки виходу іранця у фінал Фільчаков потрапив до втішних сутичок, переможці яких б'ються за бронзу. На цьому етапі Ярослав впевнено здолав серба Бранка Ковачевича (9-0).

У бронзовому фіналі українець переміг молдаванина Михаіла Браду (3-1).

Для збірних України на чемпіонаті світу медаль Фільчакова стала четвертою та третьою бронзовою. Раніше срібло виграла Юлія Ткач у жіночій боротьбі до 59 кг. Бронзова нагорода у представників вільного стилю Василя Михайлова (до 79 кг) та Ірини Коляденко (62 кг).

Зазначимо, що вагова категорія до 82 кг не є олімпійською й тому Фільчаков не отримав ліцензії.

Скандал після нагородження

Після завершення виступів у вазі до 82 кг відбулася церемонія нагородження власника золотої нагороди азербайджанця Рафіка Гусейнова, срібного призера Алірези Мохмадопіані та бронзових медалістів Фільчакова та росіянина Ауеса Гонібова.

Фільчаков був на нагородженні, але не дозволив зробити фото із собою та Гонібовим. Цим українець викликав невдоволення російських функціонерів та вболівальників.

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