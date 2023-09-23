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Нардеп Беленюк програв на чемпіонаті світу: але шанс на медаль ще є

23 вересня 2023 22:03
оновлено: 22:03
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Агабекян Карен
редактор
Нардеп Беленюк програв на чемпіонаті світу: але шанс на медаль ще є
Нардеп та олімпійський чемпіон з боротьби Жан Беленюк. Фото: UWW
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Белграді цими днями проходить комплексний чемпіонат світу зі спортивної боротьби. Наразі змагаються борці греко-римського (класичного) стилю.

Серед них народний депутат та олімпійський чемпіон Жан Беленюк, який виступає в олімпійській ваговій категорії до 87 кг, повідомив портал Новини.LIVE.

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Наразі збірна України вже має чотири медалі. Раніше срібло виграла Юлія Ткач у жіночій боротьбі до 59 кг. Бронзова нагорода в Ірини Коляденко (62 кг), представника вільного стилю Василя Михайлова (до 79 кг) та "класика" Ярослава Фільчакова.

Беленюк програв лідеру сезону

На чемпіонаті світу Беленюк у 1/16 фіналу виграв у американця Зака Браунгеля (5-1). Однак у 1/8 фіналу Жану у суперники потрапив лідер сезону турок Алі Дженгіз і йому українець програв (1-3).

Зазначимо, що якби Жан їздив частіше на турніри, то заробляв би собі в залік більше очок й не отримав би в опоненти на ранніх стадіях лідера сезону.

Оскільки турок потім вийшов у фінал турніру, Беленюк отримав можливість виступити у втішних сутичках. Спочатку він протистоятиме фіну Томі Метсомекі.

У разі перемоги Жан зможе провести сутичку проти віцечемпіона світу Жалгасбая Бердимуратова. Переможець протистояння битиметься за бронзу з казахстанцем Нурсултаном Турсіновим. Усіх трьох противників раніше переміг Дженгіз під час турніру.

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