Нардеп Беленюк програв на чемпіонаті світу: але шанс на медаль ще є

Нардеп та олімпійський чемпіон з боротьби Жан Беленюк. Фото: UWW

У Белграді цими днями проходить комплексний чемпіонат світу зі спортивної боротьби. Наразі змагаються борці греко-римського (класичного) стилю.

Серед них народний депутат та олімпійський чемпіон Жан Беленюк, який виступає в олімпійській ваговій категорії до 87 кг, повідомив портал Новини.LIVE.

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Наразі збірна України вже має чотири медалі. Раніше срібло виграла Юлія Ткач у жіночій боротьбі до 59 кг. Бронзова нагорода в Ірини Коляденко (62 кг), представника вільного стилю Василя Михайлова (до 79 кг) та "класика" Ярослава Фільчакова.

Беленюк програв лідеру сезону

На чемпіонаті світу Беленюк у 1/16 фіналу виграв у американця Зака Браунгеля (5-1). Однак у 1/8 фіналу Жану у суперники потрапив лідер сезону турок Алі Дженгіз і йому українець програв (1-3).

Зазначимо, що якби Жан їздив частіше на турніри, то заробляв би собі в залік більше очок й не отримав би в опоненти на ранніх стадіях лідера сезону.

Оскільки турок потім вийшов у фінал турніру, Беленюк отримав можливість виступити у втішних сутичках. Спочатку він протистоятиме фіну Томі Метсомекі.

У разі перемоги Жан зможе провести сутичку проти віцечемпіона світу Жалгасбая Бердимуратова. Переможець протистояння битиметься за бронзу з казахстанцем Нурсултаном Турсіновим. Усіх трьох противників раніше переміг Дженгіз під час турніру.

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