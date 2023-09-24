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Нардеп Беленюк виграв три сутички поспіль та завоював медаль чемпіонату світу

24 вересня 2023 21:43
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Агабекян Карен
редактор
Нардеп Беленюк виграв три сутички поспіль та завоював медаль чемпіонату світу
Бронзовий призер ЧС-2023 Жан Беленюк. Фото: UWW
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На комплексному чемпіонаті світу з боротьби у сербському Белграді відбулися фінальні сутички у ваговій категорії до 87 кг у греко-римському (класичному) стилі. Одразу два українці виграли бронзові медалі.

Народний депутат від "Слуги Народу" та олімпійський чемпіон-2020 Жан Беленюк приніс Україні бронзу турніру, повідомив портал Новини.LIVE.

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Для Беленюка чемпіонат світу у Белграді став першим турніром за довгий період. Жан після Токіо-2020 приділяв більше уваги своїй політичній кар'єрі.

Семен Новиков
Семен Новіков. Фото: UWW

У українців дві бронзи, а в України лише одна

Після поразки у 1/8 фіналу від лідера сезону Алі Дженгіза з Туреччини (1-3) Беленюк потрапив у втішні сутички.

24 вересня українець виграв у Тоні Метсомеки з Фінляндії — 5-1, і у узбекистанця Жалгасбая Бердимуратова — 5-3.

Беленюк вийшов у бронзовий фінал, у якому переміг представника Казахстану Нурсултана Турсунова з рахунком 7-2.

Цікаво, що на подіумі сусідом Беленюка стане його колишній конкурент зі збірної Семен Новіков. Харків'янин зараз представляє Болгарію.

У бронзовому фіналі Новіков переміг азербайджанця Іслама Аббасова — 6-3.

Зазначимо, що Новіков залишив збірну України через те, що тренери на позиції першого номера бачили Беленюка.

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