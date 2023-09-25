Китай не пригласил Россию и Беларусь на Азиатские игры

Церемония открытия Азиатских игр. Фото: REUTERS/Marko Djurica

В китайском Ханчжоу стартовали 19-е Азиатские игры. Открыла их церемония открытия, которая превзойдет предстоящие Олимпийские игры в Париже.

Несмотря на ожидания, ни Россию, ни Беларусь на них не пригласили, сообщил портал Новини.LIVE.

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Сборная Японии на церемонии открытия. Фото: REUTERS/Alfie Lee

Соревнования пройдут без агрессоров

Главным вопросом перед Азиатскими играми было участие россиян и белорусов, которых в Европе до сих пор не допустили к соревнованиям большая часть спортивных федераций.

Между Россией и организаторами Азиатских игр велись переговоры, но против выступили большинство стран-членов регионального Олимпийского комитета. Не смогло изменить их мнение и предложение, чтобы россияне выступали, но без возможности претендовать на азиатскую квоту олимпийских лицензий и на призовые места.

Отметим, что Азиатские игры должны были состояться в 2022 году, но их отложили из-за пандемии COVID-19. Соревнования этого года будут проходить до 8 октября в Ханчжоу и еще пяти городах Китая.

В Азиатских играх принимают участие около 12,5 тысячи атлетов из 45 стран, что больше чем на летних Олимпийских играх в Париже.

Атлеты будут соревноваться в 40 видах спорта по 61 дисциплине, среди которых есть и такие экзотические как гонки на лодках-драконах.

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