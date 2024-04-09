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Київське Динамо дограє скандальний поєдинок УПЛ — де і коли пройде матч

9 квітня 2024 15:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Київське Динамо дограє скандальний поєдинок УПЛ — де і коли пройде матч
Футболісти "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболісти "Вереса" та "Динамо" дізналися дату перенесеного матчу п'ятого туру української Прем'єр-ліги. Цей поєдинок мав відбутися ще наприкінці серпня минулого року.

Протистояння відбудеться першого травня, повідомляє офіційний сайт клубу із Рівного.

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У середу, 1 травня, відбудеться перенесений матч п'ятого туру УПЛ. "Динамо" прийме у Києві команду "Верес" із Рівного. Точний час поєдинку та імена членів суддівської бригади стануть відомими пізніше.

Андрій Ярмоленко
Гравці "Динамо" вітають Ярмоленка. Фото: пресслужба клубу

Що відомо про матч "Динамо" — "Верес"

Це протистояння мало відбутися в рамках 5 туру ще у серпні 2023 року. Матч перенесли через участь "Динамо" у Лізі Конференцій. У календарі киян довго не було зручної дати для проведення зустрічі.

Після 23 турів в УПЛ "Динамо" посідає третє місце у турнірній таблиці. Команда Олександра Шовковського відстає від "Шахтаря" на чотири бали та має два поєдинки у запасі (як і "гірники").

В активі "Верес" має 19 балів. Команда Олега Шандрука посідає 13 місце у турнірній таблиці.

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спорт
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