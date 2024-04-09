Киевское Динамо доиграет скандальный поединок УПЛ — где и когда пройдет матч

Футболисты "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Футболисты "Вереса" и "Динамо" узнали дату перенесенного матча пятого тура украинской Премьер-лиги. Этот поединок должен был пройти еще в конце августа прошлого года.

Противостояние состоится первого мая, сообщает официальный сайт клуба из Ровно.

Читайте также:

В среду, 1 мая, состоится перенесенный матч пятого тура УПЛ. "Динамо" примет в Киеве команду "Верес" из Ровно. Точное время поединка и имена членов судейской бригады станут известны позже.

Игроки "Динамо" поздравляют Ярмоленко. Фото: пресс-служба клуба

Что известно про матч "Динамо" — "Верес"

Это противостояние должно было состояться в рамках 5 тура еще в августе 2023 года. Матч перенесли по причине участия "Динамо" в Лиге Конференций. В календаре киевлян долго не было удобной даты для проведения встречи.

После 23 туров в УПЛ "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице. Команда Александра Шовковского отстает от "Шахтера" на четыре балла и имеет два поединка в запасе (как и "горняки").

В активе у "Вереса" 19 баллов. Команда Олега Шандрука занимает 13 место в турнирной таблице.

Напомним, Миколенко перейдет из "Эвертона" в известный клуб — детали.

Ярмоленко превзойдет рекорд Реброва в "Динамо" — что известно.

Довбик поставил условие перед "Жироной".

Роналду могут надолго дисквалифицировать за попытку нападения на судью.

Рекорд Усейна Болта побил 16-летний школьник с травмой.