Киевское Динамо доиграет скандальный поединок УПЛ — где и когда пройдет матч
Футболисты "Вереса" и "Динамо" узнали дату перенесенного матча пятого тура украинской Премьер-лиги. Этот поединок должен был пройти еще в конце августа прошлого года.
Противостояние состоится первого мая, сообщает официальный сайт клуба из Ровно.
В среду, 1 мая, состоится перенесенный матч пятого тура УПЛ. "Динамо" примет в Киеве команду "Верес" из Ровно. Точное время поединка и имена членов судейской бригады станут известны позже.
Что известно про матч "Динамо" — "Верес"
Это противостояние должно было состояться в рамках 5 тура еще в августе 2023 года. Матч перенесли по причине участия "Динамо" в Лиге Конференций. В календаре киевлян долго не было удобной даты для проведения встречи.
После 23 туров в УПЛ "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице. Команда Александра Шовковского отстает от "Шахтера" на четыре балла и имеет два поединка в запасе (как и "горняки").
В активе у "Вереса" 19 баллов. Команда Олега Шандрука занимает 13 место в турнирной таблице.
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