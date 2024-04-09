Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Киевское Динамо доиграет скандальный поединок УПЛ — где и когда пройдет матч arrow

Киевское Динамо доиграет скандальный поединок УПЛ — где и когда пройдет матч

9 апреля 2024 15:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Киевское Динамо доиграет скандальный поединок УПЛ — где и когда пройдет матч
Футболисты "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболисты "Вереса" и "Динамо" узнали дату перенесенного матча пятого тура украинской Премьер-лиги. Этот поединок должен был пройти еще в конце августа прошлого года. 

Противостояние состоится первого мая, сообщает официальный сайт клуба из Ровно. 

Читайте также:

В среду, 1 мая, состоится перенесенный матч пятого тура УПЛ. "Динамо" примет в Киеве команду "Верес" из Ровно. Точное время поединка и имена членов судейской бригады станут известны позже. 

Андрей Ярмоленко
Игроки "Динамо" поздравляют Ярмоленко. Фото: пресс-служба клуба 

Что известно про матч "Динамо" — "Верес" 

Это противостояние должно было состояться в рамках 5 тура еще в августе 2023 года. Матч перенесли по причине участия "Динамо" в Лиге Конференций. В календаре киевлян долго не было удобной даты для проведения встречи. 

После 23 туров в УПЛ "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице. Команда Александра Шовковского отстает от "Шахтера" на четыре балла и имеет два поединка в запасе (как и "горняки"). 

В активе у "Вереса" 19 баллов. Команда Олега Шандрука занимает 13 место в турнирной таблице.

Напомним, Миколенко перейдет из "Эвертона" в известный клуб — детали. 

Ярмоленко превзойдет рекорд Реброва в "Динамо" — что известно.

Довбик поставил условие перед "Жироной".

Роналду могут надолго дисквалифицировать за попытку нападения на судью.

Рекорд Усейна Болта побил 16-летний школьник с травмой. 

спорт
футбол
Динамо
УПЛ
Верес

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку