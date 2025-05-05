Відомий уболівальник Динамо та боєць Азова раптово помер у Києві

Київське Динамо повідомило про смерть фаната та бійця Азова
Київське "Динамо" повідомило про трагічну втрату. Український військовослужбовець та відданий уболівальник команди Даніель Ковальчук помер за нез'ясованих обставин.
Ковальчук вижив на фронті, але його серце зупинилося в українській столиці, повідомив офіційний сайт "біло-синіх".
У суботу, 3 травня 2025 року пішов із життя Даніель Ковальчук, відомий під позивним "Француз". Серце захисника України та відданого вболівальника клубу зупинилося в Києві. Причини смерті Даніеля не уточнюються. Керівництво клубу висловило співчуття сім'ї та близьким, відзначивши значущість особистості Ковальчука як на трибунах, так і на полі бою.
Ким був "Француз"
За інформацією "Динамо", Даніель приєднався до фанатської трибуни клубу ще 2012 року, швидко завоювавши повагу завдяки своїй ідейності та щирій підтримці команди. У 2014 році він вступив до лав полку "Азов", брав участь в операції в Широкиному, а після служби став експертом у сфері практичної стрільби та особистої безпеки. У 2019 році разом із Максом Регбістом він створив проєкт "Civil Safety Academy", який навчив сотні людей навичок роботи зі зброєю.
Попри участь у бойових діях, Даніель залишався відданим уболівальником: під час ротацій його можна було побачити на матчах улюбленої команди. Він пройшов штурми 2015 року, витримав атаки 2022-го, брав участь у боях 2023-2025 років. Але 3 травня його серце зупинилося в рідному Києві, попри все пережите на фронті.
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