Відомий уболівальник Динамо та боєць Азова раптово помер у Києві

Даніель Ковальчук під час служби в армії. Фото: Динамо Київ

Київське "Динамо" повідомило про трагічну втрату. Український військовослужбовець та відданий уболівальник команди Даніель Ковальчук помер за нез'ясованих обставин.

Ковальчук вижив на фронті, але його серце зупинилося в українській столиці, повідомив офіційний сайт "біло-синіх".

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У суботу, 3 травня 2025 року пішов із життя Даніель Ковальчук, відомий під позивним "Француз". Серце захисника України та відданого вболівальника клубу зупинилося в Києві. Причини смерті Даніеля не уточнюються. Керівництво клубу висловило співчуття сім'ї та близьким, відзначивши значущість особистості Ковальчука як на трибунах, так і на полі бою.

Пам'яті Даніеля Ковальчука. Фото: "Динамо" Київ

Ким був "Француз"

За інформацією "Динамо", Даніель приєднався до фанатської трибуни клубу ще 2012 року, швидко завоювавши повагу завдяки своїй ідейності та щирій підтримці команди. У 2014 році він вступив до лав полку "Азов", брав участь в операції в Широкиному, а після служби став експертом у сфері практичної стрільби та особистої безпеки. У 2019 році разом із Максом Регбістом він створив проєкт "Civil Safety Academy", який навчив сотні людей навичок роботи зі зброєю.

Попри участь у бойових діях, Даніель залишався відданим уболівальником: під час ротацій його можна було побачити на матчах улюбленої команди. Він пройшов штурми 2015 року, витримав атаки 2022-го, брав участь у боях 2023-2025 років. Але 3 травня його серце зупинилося в рідному Києві, попри все пережите на фронті.

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