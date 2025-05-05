Известный болельщик Динамо и боец Азова внезапно скончался в Киеве

Даниэль Ковальчук во время службы в армии. Фото: Динамо Киев

Киевское "Динамо" сообщило о трагической утрате. Украинский военнослужащий и преданный болельщик команды Даниэль Ковальчук скончался при невыясненных обстоятельствах.

Ковальчук выжил на фронте, но его сердце остановилось в украинской столице, сообщил официальный сайт "бело-синих".

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В субботу, 3 мая 2025 года, ушел из жизни Даниэль Ковальчук, известный под позывным "Француз". Сердце защитника Украины и преданного болельщика клуба остановилось в Киеве. Причины смерти Даниэля не уточняются. Руководство клуба выразило соболезнования семье и близким, отметив значимость личности Ковальчука как на трибунах, так и на поле боя.

Памяти Даниэля Ковальчука. Фото: "Динамо" Киев

Кем был "Француз"

По информации "Динамо", Даниэль присоединился к фанатской трибуне клуба еще в 2012 году, быстро завоевав уважение благодаря своей идейности и искренней поддержке команды. В 2014 году он вступил в ряды полка "Азов", участвовал в операции в Широкино, а после службы стал экспертом в сфере практической стрельбы и личной безопасности. В 2019 году вместе с Максом Регбистом он создал проект Civil Safety Academy, обучивший сотни людей навыкам работы с оружием.

Несмотря на участие в боевых действиях, Даниэль оставался преданным болельщиком: во время ротаций его можно было увидеть на матчах любимой команды. Он прошел штурмы 2015 года, выдержал атаки 2022-го, участвовал в боях 2023–2025 годов. Но 3 мая его сердце остановилось в родном Киеве, несмотря на все пережитое на фронте.

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