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Київського тренера засуджено за розбещення дівчат — заява Нацполіції

26 квітня 2024 13:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Київського тренера засуджено за розбещення дівчат — заява Нацполіції
Правоохоронці затримали злочинця у Києві. Фото: Нацполіція
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Представники правоохоронних органів затримали у столиці України небезпечного злочинця. Чоловік, який працював у Києві тренером, тривалий час займався розбещенням неповнолітніх дівчат.

Злочинцеві повідомили про підозру, повідомляє відділ комунікації Нацполіції Києва.

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Правоохоронці викрили зловмисника у Києві спільно зі співробітниками ювенальної поліції Подільського управління поліції. Злочинець декілька місяців поспіль запрошував до себе додому молодих дівчат, де змушував їх пити алкоголь, демонстрував фото та відео інтимного характеру та переконував робити такий самий контент у нього вдома. 

Подробиці злочину за участю тренера

Було встановлено, що у 2019 році дві малолітні дівчата віком 12 та 13 років познайомилися на вулиці з 50-річним місцевим жителем, який виявився спортивним тренером. Він запросив киянок до себе додому, де систематично проводив із постраждалими протиправні дії. Подібні зустрічі у будинку злочинця проводилися чотири місяці.

Зловмиснику повідомили про підозри за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх), ч. 5 ст. 301 (виготовлення, збут та розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування він перебував під вартою.

Максимальний термін покарання, який може отримати злочинець, становить 12 років ув'язнення.

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Київ
спорт
тренер
злочин
Нацполіція

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