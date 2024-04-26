Киевский тренер осужден за развращение девушек — заявление Нацполиции
Представители правоохранительных органов задержали в столице Украины опасного преступника. Мужчина, который работал в Киеве тренером, длительное время занимался совращением несовершеннолетних девушек.
Преступнику сообщили о подозрении, информирует отдел коммуникации Нацполиции Киева.
Правоохранители разоблачили злоумышленника в Киеве совместно с сотрудниками ювенальной полиции Подольского управления полиции. Преступник несколько месяцев подряд приглашал к себе домой молодых девушек, где заставлял их пить алкоголь, демонстрировал фото и видео интимного характера и убеждал делать такой же контент у него на глазах.
Подробности происшествия
Было установлено, что в 2019 году две малолетние девушки в возрасте 12 и 13 лет познакомились на улице с 50-летним местным жителем, который оказался спортивным тренером. Он пригласил киевлянок к себе домой, где систематически проводил с пострадавшими противоправные действия. Подобные встречи в доме преступника проводились четыре месяца.
Злоумышленнику сообщили о подозрениях по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних), ч. 5 ст. 301 (изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования он находился под стражей.
Максимальный срок наказания, который может получить преступник, составляет 12 лет лишения свободы.
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