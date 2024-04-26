Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Киевский тренер осужден за развращение девушек — заявление Нацполиции arrow

Киевский тренер осужден за развращение девушек — заявление Нацполиции

26 апреля 2024 13:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Киевский тренер осужден за развращение девушек — заявление Нацполиции
Правоохранители задержали преступника в Киеве. Фото: Нацполиция
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Представители правоохранительных органов задержали в столице Украины опасного преступника. Мужчина, который работал в Киеве тренером, длительное время занимался совращением несовершеннолетних девушек.

Преступнику сообщили о подозрении, информирует отдел коммуникации Нацполиции Киева. 

Читайте также:

Правоохранители разоблачили злоумышленника в Киеве совместно с сотрудниками ювенальной полиции Подольского управления полиции. Преступник несколько месяцев подряд приглашал к себе домой молодых девушек, где заставлял их пить алкоголь, демонстрировал фото и видео интимного характера и убеждал делать такой же контент у него на глазах. 

Подробности происшествия 

Было установлено, что в 2019 году две малолетние девушки в возрасте 12 и 13 лет познакомились на улице с 50-летним местным жителем, который оказался спортивным тренером. Он пригласил киевлянок к себе домой, где систематически проводил с пострадавшими противоправные действия. Подобные встречи в доме преступника проводились четыре месяца. 

Злоумышленнику сообщили о подозрениях по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних), ч. 5 ст. 301 (изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования он находился под стражей.

Максимальный срок наказания, который может получить преступник, составляет 12 лет лишения свободы. 

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба.

Шапаренко готов к трансферу — куда "Динамо" продаст игрока

Роналду вернется играть в Европу — какой клуб выбрал Криштиану. 

Судаков продолжит карьеру в Англии — "Шахтер" получит выгодное предложение.

Почеттино будет уволен из "Челси" — клуб нашел нового тренера.

Киев
спорт
тренер
преступление
Нацполиция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри