Юрген Клопп знову тренуватиме Боруссію Дортмунд

Клопп збирається повернутися у футбол вже у вересні — що відомо
Колишній наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп збирається повернутися до тренерського крісла. Німецький фахівець погодився на роботу у дортмундській "Боруссії".
Клопп вже тренував "джмелів" до приходу до "Ліверпуля", нагадує talksport.
На початку літа Юрген Клопп достроково пішов із "Ліверпуля". Наставник заявив, що йому необхідно зробити паузу у кар'єрі та відновити сили. Очікувалося, що 57-річний наставник відпочине щонайменше рік, проте повернення фахівця відбудеться швидше.
Яку команду тренуватиме Клопп
Німецький наставник повернеться до дортмундської "Боруссії". Юрген Клопп працював зі "джмелями" з 2008 по 2015 роки, привів команду до двох чемпіонських титулів у Бундеслізі, а також виводив її у фінал Ліги чемпіонів.
Клопп повернеться до "Боруссії" лише на один виставковий поєдинок. У цьому матчі офіційно попрощаються з уболівальниками два легендарні для дортмундського клубу гравці. Це Лукас Пішчек та Якуб Блащиковський, які були важливими футболістами у команді Юргена Клоппа.
Прощальний матч за участю польських гравців та німецького тренера пройде у Дортмунді 7 вересня.
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