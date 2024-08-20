Юрген Клопп знову тренуватиме Боруссію Дортмунд

Юрген Клопп перед матчем. Фото: instagram.com/kloppo/

Колишній наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп збирається повернутися до тренерського крісла. Німецький фахівець погодився на роботу у дортмундській "Боруссії".

Клопп вже тренував "джмелів" до приходу до "Ліверпуля", нагадує talksport.

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На початку літа Юрген Клопп достроково пішов із "Ліверпуля". Наставник заявив, що йому необхідно зробити паузу у кар'єрі та відновити сили. Очікувалося, що 57-річний наставник відпочине щонайменше рік, проте повернення фахівця відбудеться швидше.

Тренер Юрген Клопп та співак Ед Ширан. Фото: instagram.com/kloppo/

Яку команду тренуватиме Клопп

Німецький наставник повернеться до дортмундської "Боруссії". Юрген Клопп працював зі "джмелями" з 2008 по 2015 роки, привів команду до двох чемпіонських титулів у Бундеслізі, а також виводив її у фінал Ліги чемпіонів.

Клопп повернеться до "Боруссії" лише на один виставковий поєдинок. У цьому матчі офіційно попрощаються з уболівальниками два легендарні для дортмундського клубу гравці. Це Лукас Пішчек та Якуб Блащиковський, які були важливими футболістами у команді Юргена Клоппа.

Прощальний матч за участю польських гравців та німецького тренера пройде у Дортмунді 7 вересня.

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