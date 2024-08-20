Юрген Клопп снова будет тренировать Боруссию Дортмунд

Юрген Клопп перед матчем. Фото: instagram.com/kloppo/

Бывший наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп собирается вернуться в тренерское кресло. Немецкий специалист согласился на работу в дортмундской "Боруссии".

Клопп уже тренировал "шмелей" до прихода в "Ливерпуль", напоминает talksport.

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В начале лета Юрген Клопп досрочно ушел из "Ливерпуля". Наставник заявил, что ему необходимо сделать паузу в карьере и восстановить силы. Ожидалось, что 57-летний наставник отдохнет как минимум год, однако возвращение специалиста произойдет быстрее.

Тренер Юрген Клопп и певец Эд Ширан. Фото: instagram.com/kloppo/

Какую команду будет тренировать Клопп

Немецкий наставник вернется в дортмундскую "Боруссию". Юрген Клопп работал со "шмелями" с 2008 по 2015 годы, привел команду к двум чемпионским титулам в Бундеслиге, а также выводил ее в финал Лиги чемпионов.

Клопп вернется в "Боруссию" всего на один выставочный поединок. В этом матче официально попрощаются с болельщиками два легендарных для дортмундского клуба игроков. Это Лукас Пишчек и Якуб Блащиковский, которые были важными футболистами в команде Юргена Клоппа.

Прощальный матч с участием польских игроков и немецкого тренера пройдет в Дортмунде 7 сентября.

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