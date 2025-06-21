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Головна Спорт Клуб, де грає росіянин, запропонував за Луніна "смішні гроші"

Клуб, де грає росіянин, запропонував за Луніна "смішні гроші"

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 23:59
Лунін може перейти в Монако — Реал отримав пропозицію з Франції
Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey
Ключові моменти Луніна можуть продати в клуб з росіянином

Мадридський "Реал" влітку може продати свого голкіпера Андрія Луніна. В клубі готові до пропозицій за гравця.

Одну із пропозицій президент "Реалу" Флорентіно Перес отримав із Франції, повідомив портал madrid-barcelona.com.

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Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Луніна можуть продати в клуб з росіянином

Наразі відомо, що Перес отримав пропозицію від агента Луніна Жорже Мендеша.

"Монако" запропонував через агента за Луніна 14 млн євро.

Українець, чий контракт подовжено до 2030 року, незадоволений роллю запасного, і йому підшукують нову команду. До того ж свій контракт готовий подовжити Тібо Куртуа.

Мендеш активно просуває гравця, і інтерес до нього проявляють "Астон Вілла", "Челсі" та "Монако". У ЗМІ також згадувалася мюнхенська "Баварія".

"Монако", за який виступає росіянин Олександр Головін, запропонував за українця суму, на 6 мільйонів меншу, ніж хоче отримати "Реал". Інші претенденти готові витратити 20 мільйонів євро.

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Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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