Лунин может перейти в Монако — Реал получил предложение из Франции

Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Мадридский "Реал" летом может продать своего голкипера Андрея Лунина. В клубе готовы к предложениям за игрока.

Одно из предложений президент "Реала" Флорентино Перес получил из Франции, сообщил портал madrid-barcelona.com.

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Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Лунина могут продать в клуб с россиянином

Сейчас известно, что Перес получил предложение от агента Лунина Жорже Мендеша.

"Монако" предложил через агента за Лунина 14 млн евро.

Украинец, чей контракт продлен до 2030 года, недоволен ролью запасного и ему ищут новую команду. К тому же, свой контракт готов продлить Тибо Куртуа.

Мендеш активно продвигает игрока, и интерес проявляют "Астон Вилла", "Челси" и "Монако". Также в СМИ называлась мюнхенская "Бавария".

"Монако", где играет россиянин Александр Головин, предложил за украинца сумму, которая на 6 млн меньше, чем хочет получить "Реал". Другие претенденты готовы потратить 20 млн евро.

Напомним, житомирское "Полесье" назвало стадион, где клуб проведет еврокубки.

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