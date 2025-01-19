Інгулець покликав на перегляд сімох потенційних новачків — деталі

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк під час матчу. Фото: Олександр Приходько / УНІАН

У Європі відкрите зимове трансферне вікно. Українські клуби продовжують підсилюватись перед другою частиною сезону.

"Інгулець" проводить спаринги напередодні відновлення чемпіонату України, у яких переглядає одразу всіх потенційних новачків, повідомляє Sport.ua.

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Схоже на те, що клуб готується серйозно змінити кадрову ситуацію у команді. Тому що новачків на перегляді зараз достатньо.

Футболісти "Інгульця" під час матчу. Фото: скриншот instagram.com/fcinhulets

Кого переглядає "Інгулець"

За даними джерел, "Інгулець" переглядає Олександра Жовтенка з "Маріуполя", Андрія Меленчука з "Реал Фарма", Єгора Князєва та Антона Демченка з "Шахтаря" (U-19), Віталія Фарасєєнка з "Буковини", Назара Гаврилюка з "Полісся-2" та Олександра Дихтярука з "Креміня".

"Інгулець" вже відіграв перший контрольний матч. Він обіграв "Колос" з рахунком 2:1.

Наступний матч "Інгулець" проведе проти запорізького "Металурга".

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