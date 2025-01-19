Ингулец позвал на просмотр семерых потенциальных новичков — детали

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк во время матча. Фото: Александр Приходько / УНИАН

В Европе открыто зимнее трансферное окно. Украинские клубы продолжают усиливаться перед второй частью сезона.

"Ингулец" проводит спарринги накануне возобновления чемпионата Украины, в которых просматривает сразу всех потенциальных новичков, сообщает Sport.ua.

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Футболисты "Ингульца" во время матча. Фото: скриншот instagram.com/fcinhulets

Кого просматривает "Ингулец"

По данным источников, "Ингулец" просматривает Александра Жовтенко из "Мариуполя", Андрея Меленчука из "Реал Фарма", Егора Князева и Антона Демченко из "Шахтера" (U-19), Виталия Фарасеенко из "Буковины", Назара Гаврилюка из "Полесья-2" и Александра Дыхтярука из "Кременя".

"Ингулец" уже отыграл первый контрольный матч. Он обыграл "Колос" со счетом 2:1.

Следующий матч "Ингулец" проведет против запорожского "Металлурга".

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