Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Клуб УПЛ одновременно просматривает сразу семерых новичков arrow

Клуб УПЛ одновременно просматривает сразу семерых новичков

19 января 2025 14:14
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Ингулец позвал на просмотр семерых потенциальных новичков — детали
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк во время матча. Фото: Александр Приходько / УНИАН
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В Европе открыто зимнее трансферное окно. Украинские клубы продолжают усиливаться перед второй частью сезона.

"Ингулец" проводит спарринги накануне возобновления чемпионата Украины, в которых просматривает сразу всех потенциальных новичков, сообщает Sport.ua.

Читайте также:

Похоже на то, что клуб готовится серьезно изменить кадровую ситуацию в команде. Потому что новичков на просмотре сейчас достаточно.

Футболисты Ингульца
Футболисты "Ингульца" во время матча. Фото: скриншот instagram.com/fcinhulets

Кого просматривает "Ингулец"

По данным источников, "Ингулец" просматривает Александра Жовтенко из "Мариуполя", Андрея Меленчука из "Реал Фарма", Егора Князева и Антона Демченко из "Шахтера" (U-19), Виталия Фарасеенко из "Буковины", Назара Гаврилюка из "Полесья-2" и Александра Дыхтярука из "Кременя".

"Ингулец" уже отыграл первый контрольный матч. Он обыграл "Колос" со счетом 2:1.

Следующий матч "Ингулец" проведет против запорожского "Металлурга".

Напомним, киевское "Динамо" свой следующий поединок в Лиге Европы сыграет во вторник, 21 января. Портал Новини.LIVE проведет текстовую трансляцию.

В "Реале" уже решили, кем заменят Карло Анчелотти.

В "Барселоне" нашли "нового Месси", это воспитанник клуба.

Легендарный боксер Майк Тайсон приобрел себе новый дом.

спорт футбол Футбол трансферы УПЛ Ингулец

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:24 В Соломенском районе повреждена теплосеть, отключено отопление

17:15 Пробки до границы — какая ситуация на трассе Одесса-Рени вечером

17:10 Сырский встретился с начальницей Штаба обороны ВС Канады

17:09 Пьяный полицейский стрелял по дому соседа — что решил суд

16:55 Как работает нова система предоставление инвалидности — алгоритм

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:50 Минимальная зарплата в Польше в 2025 году — сколько это в гривнах

16:45 На Одесчине дельцы организовали незаконную добычу песка

16:35 Кто возглавил академию сухопутных войск — Умеров назвал имя

16:21 Зеленский встретился с будущим начальником Сухопутной академии

16:05 Дешевая альтернатива — какую рыбу выгодно покупать в супермаркете

17:24 В Соломенском районе повреждена теплосеть, отключено отопление

17:15 Пробки до границы — какая ситуация на трассе Одесса-Рени вечером

17:10 Сырский встретился с начальницей Штаба обороны ВС Канады

17:09 Пьяный полицейский стрелял по дому соседа — что решил суд

16:55 Как работает нова система предоставление инвалидности — алгоритм

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:50 Минимальная зарплата в Польше в 2025 году — сколько это в гривнах

16:45 На Одесчине дельцы организовали незаконную добычу песка

16:35 Кто возглавил академию сухопутных войск — Умеров назвал имя

16:21 Зеленский встретился с будущим начальником Сухопутной академии

16:05 Дешевая альтернатива — какую рыбу выгодно покупать в супермаркете

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

17 января 2025

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

16 января 2025

18:47 Как изменились доходы одесситов за прошлый год — опрос

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

Text

08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок

18 января 2025
Text

23:43 В Латвии авто пьяных водителей превращают в бронемашины для ВСУ

Text
Эксклюзив

17:18 РФ атаковала дронами центр Киева, — эфир Остаповец_LIVE

Text

02:50 Как российские добровольцы занимают места украинских бойцов

Text

02:33 Нужен компромисс или РФ пойдет дальше — депутат Бурмич

17 января 2025
Text

22:56 Украина увеличила мощности "зеленой" энергетики, — эксперт

Text

18:56 Политтехнолог ответил, когда состоится встреча Трампа и Путина

Text

17:55 Заявление Сырского и цены на коммуналку — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден раскрыл главный страх Путина, — эфир День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину приостановки работы комиссии по ТЦК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году