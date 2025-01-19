Ингулец позвал на просмотр семерых потенциальных новичков — детали

Клуб УПЛ одновременно просматривает сразу семерых новичков
В Европе открыто зимнее трансферное окно. Украинские клубы продолжают усиливаться перед второй частью сезона.
"Ингулец" проводит спарринги накануне возобновления чемпионата Украины, в которых просматривает сразу всех потенциальных новичков, сообщает Sport.ua.
Похоже на то, что клуб готовится серьезно изменить кадровую ситуацию в команде. Потому что новичков на просмотре сейчас достаточно.
Кого просматривает "Ингулец"
По данным источников, "Ингулец" просматривает Александра Жовтенко из "Мариуполя", Андрея Меленчука из "Реал Фарма", Егора Князева и Антона Демченко из "Шахтера" (U-19), Виталия Фарасеенко из "Буковины", Назара Гаврилюка из "Полесья-2" и Александра Дыхтярука из "Кременя".
"Ингулец" уже отыграл первый контрольный матч. Он обыграл "Колос" со счетом 2:1.
Следующий матч "Ингулец" проведет против запорожского "Металлурга".
Напомним, киевское "Динамо" свой следующий поединок в Лиге Европы сыграет во вторник, 21 января. Портал Новини.LIVE проведет текстовую трансляцию.
В "Реале" уже решили, кем заменят Карло Анчелотти.
В "Барселоне" нашли "нового Месси", это воспитанник клуба.
Легендарный боксер Майк Тайсон приобрел себе новый дом.
Читайте Новини.LIVE!