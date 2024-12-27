Клуб УПЛ розпрощався відразу з трьома футболістами — деталі

Клуб УПЛ вирішив позбутися відразу трьох гравців
Напередодні відкриття зимового трансферного вікна клуби вже планують свої кадрові зміни. У тому числі представники УПЛ.
"Лівий берег" оголосив про те, що припиняє співпрацю відразу з трьома футболістами, повідомляє офіційний сайт команди.
Таким чином, клуб, по суті, розпочав процес комплектування на ту частину сезону, яка залишилась. Гравці, з якими не продовжили співпрацю, будуть шукати інші команди.
Про кого йдеться
Півзахисник Андрій Співаков, голкіпер Дмитро Фастов та захисник Олександр Дударенко залишають київську команду. З ними домовились про припинення співпраці за згодою сторін.
Найбільше матчів серед цих трьох гравців зіграв Андрій Співаков, на його рахунку 12 поєдинків у першій частині сезону.
"Лівий берег" зараз посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ. Відрив від зони вильоту складає 4 очки.
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