Клуб УПЛ розпрощався відразу з трьома футболістами — деталі

Гравці ФК "Лівий берег" під час матчу. Фото: instagram.com/fc_liviybereh

Напередодні відкриття зимового трансферного вікна клуби вже планують свої кадрові зміни. У тому числі представники УПЛ.

"Лівий берег" оголосив про те, що припиняє співпрацю відразу з трьома футболістами, повідомляє офіційний сайт команди.

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Таким чином, клуб, по суті, розпочав процес комплектування на ту частину сезону, яка залишилась. Гравці, з якими не продовжили співпрацю, будуть шукати інші команди.

Про кого йдеться

Півзахисник Андрій Співаков, голкіпер Дмитро Фастов та захисник Олександр Дударенко залишають київську команду. З ними домовились про припинення співпраці за згодою сторін.

Найбільше матчів серед цих трьох гравців зіграв Андрій Співаков, на його рахунку 12 поєдинків у першій частині сезону.

"Лівий берег" зараз посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ. Відрив від зони вильоту складає 4 очки.

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