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Клуб УПЛ решил избавиться сразу от трех игроков

27 декабря 2024 18:18
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Клуб УПЛ распрощался сразу с тремя футболистами
Игроки ФК "Левый берег" во время матча. Фото: instagram.com/fc_liviybereh
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В преддверии открытия зимнего трансферного окна клубы уже планируют свои кадровые изменения. В том числе представители УПЛ.

"Левый берег" объявил о том, что прекращает сотрудничество сразу с тремя футболистами, сообщает официальный сайт команды.

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Таким образом, клуб, по сути, начал процесс комплектования на оставшуюся часть сезона. Игроки, с которыми не продолжили сотрудничество, будут искать другие команды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by andrey_spivakov (@andrey_spivakov)

О ком идет речь

Полузащитник Андрей Спиваков, голкипер Дмитрий Фастов и защитник Александр Дударенко покидают киевскую команду.

С ними договорились о прекращении сотрудничества по согласию сторон.

Больше всего матчей среди этих трех игроков сыграл Андрей Спиваков, на его счету 12 поединков в первой части сезона.

"Левый берег" сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ. Отрыв от зоны вылета составляет 4 очка.

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спорт футбол Футбол трансферы УПЛ Левый Берег

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17:59 Убийство леопарда в Одессе — появились новые подробности

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:43 В Херсоне раздались взрывы

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