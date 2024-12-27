Клуб УПЛ распрощался сразу с тремя футболистами

Игроки ФК "Левый берег" во время матча. Фото: instagram.com/fc_liviybereh

В преддверии открытия зимнего трансферного окна клубы уже планируют свои кадровые изменения. В том числе представители УПЛ.

"Левый берег" объявил о том, что прекращает сотрудничество сразу с тремя футболистами, сообщает официальный сайт команды.

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Таким образом, клуб, по сути, начал процесс комплектования на оставшуюся часть сезона. Игроки, с которыми не продолжили сотрудничество, будут искать другие команды.

О ком идет речь

Полузащитник Андрей Спиваков, голкипер Дмитрий Фастов и защитник Александр Дударенко покидают киевскую команду.

С ними договорились о прекращении сотрудничества по согласию сторон.

Больше всего матчей среди этих трех игроков сыграл Андрей Спиваков, на его счету 12 поединков в первой части сезона.

"Левый берег" сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ. Отрыв от зоны вылета составляет 4 очка.

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