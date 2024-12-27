Клуб УПЛ распрощался сразу с тремя футболистами

Клуб УПЛ решил избавиться сразу от трех игроков
В преддверии открытия зимнего трансферного окна клубы уже планируют свои кадровые изменения. В том числе представители УПЛ.
"Левый берег" объявил о том, что прекращает сотрудничество сразу с тремя футболистами, сообщает официальный сайт команды.
Таким образом, клуб, по сути, начал процесс комплектования на оставшуюся часть сезона. Игроки, с которыми не продолжили сотрудничество, будут искать другие команды.
О ком идет речь
Полузащитник Андрей Спиваков, голкипер Дмитрий Фастов и защитник Александр Дударенко покидают киевскую команду.
С ними договорились о прекращении сотрудничества по согласию сторон.
Больше всего матчей среди этих трех игроков сыграл Андрей Спиваков, на его счету 12 поединков в первой части сезона.
"Левый берег" сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ. Отрыв от зоны вылета составляет 4 очка.
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