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Головна Спорт Клуб з Англії готує 40 млн євро за Довбика — Рома продасть гравця

Клуб з Англії готує 40 млн євро за Довбика — Рома продасть гравця

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 12:49
Клуб із АПЛ хоче купити Довбика — що відомо
Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

В англійській Прем’єр-лізі триває літнє трансферне вікно. Найбільш активно під час нього працюють новачки, які звернули увагу на нападника "Роми" та збірної України Артема Довбика.

Один із новачків готовий купити форварда, повідомив портал Calciomercato.

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Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Новий клуб та чемпіонат для Довбика

Джерела повідомили, що український нападник не задовольняє новий тренерський штаб на чолі з Джан П'єро Гасперіні. Тому агенти активно працюють над пошуком нової команди для Артема.

В Англії активно цікавиться українцем новачок АПЛ "Лідс", який має 40 млн євро на викуп футболіста. При цьому, "Проклятий Юнайтед" ще не робив пропозиції, але вже зв’язувався з Довбиком.

Також Довбиком цікавляться "Вест Гем", "Мілан", "Ювентус", "Вільярреал" та "Бешикташ". Однак, заплатити 40 млн євро зможуть лише англійські клуби.

Довбик хотів би повернутися до Іспанії, де йому подобався чемпіонат та клімат. При цьому, "Вільярреал" готовий заплатити лише 20 млн євро.

У разі трансферу &quot;Рома" розглядає на заміну Расмуса Хойлунда з "Манчестер Юнайтед" або Ніколу Крстовича з "Лечче".

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Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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