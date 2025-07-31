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Главная Спорт Клуб из Англии готовит 40 млн евро за Довбика — Рома его продаст

Клуб из Англии готовит 40 млн евро за Довбика — Рома его продаст

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 12:49
Клуб из АПЛ хочет купить Довбика — что известно
Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

В английской Премьер-лиге продолжается летнее трансферное окно. Наиболее активно во время него работают новички, которые обратили внимание на нападающего "Ромы" и сборной Украины Артема Довбика.

Один из новичков готов купить форварда, сообщил портал Calciomercato.

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Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Новый клуб и чемпионат для Довбика

Источники сообщили, что украинский нападающий не удовлетворяет новый тренерский штаб во главе с Джан Пьеро Гасперини. Поэтому агенты активно работают над поиском новой команды для Артема.

В Англии активно интересуется украинцем новичок АПЛ "Лидс", который имеет 40 млн евро на выкуп футболиста. При этом, "Проклятый Юнайтед" еще не делал предложения, но уже связывался с Довбиком.

Также Довбиком интересуются "Вест Хэм", "Милан", "Ювентус", "Вильярреал" и "Бешикташ". Однако, заплатить 40 млн евро смогут только английские клубы.

Довбик хотел бы вернуться в Испанию, где ему нравился чемпионат и климат. При этом, "Вильярреал" готов заплатить лишь 20 млн евро.

В случае трансфера "Рома" рассматривает на замену Расмуса Хойлунда из "Манчестер Юнайтед" или Николу Крстовича из "Лечче".

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Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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