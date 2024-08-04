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Кохан завоював медаль у фіналі з метання молота на Олімпіаді — як виступив українець

4 серпня 2024 22:48
Валерій Ковалевич - Редактор
Кохан втратив шанс стати срібним призером Олімпіади у Парижі
Михайло Кохан у фіналі Олімпіади у Парижі. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel
Валерій Ковалевич - Редактор

Український спортсмен Михайло Кохан успішно провів фінал турніру з метання молота на Олімпіаді в Парижі. Важкоатлет піднявся на п'єдестал.

Кохан до останньої спроби зберігав шанси на срібну медаль, повідомляє портал Новини.LIVE.  

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спорт Олімпійські ігри Михайло Кохан Олімпіада-2024 важка атлетика метання молоту

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