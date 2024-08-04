Кохан втратив шанс стати срібним призером Олімпіади у Парижі

Кохан завоював медаль у фіналі з метання молота на Олімпіаді — як виступив українець
4 серпня 2024 22:48
Михайло Кохан у фіналі Олімпіади у Парижі. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel
Український спортсмен Михайло Кохан успішно провів фінал турніру з метання молота на Олімпіаді в Парижі. Важкоатлет піднявся на п'єдестал.
Кохан до останньої спроби зберігав шанси на срібну медаль, повідомляє портал Новини.LIVE.
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Михайло Кохан став бронзовим призером Олімпіади-2024 у метанні молота. Найкращим результатом українця став кидок на 79,39 метра. Чемпіоном у цій дисципліні виявився Ітен Кецберг із Канади, "срібло" у Бенце Халаса з Угорщини.
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